Milan Games Week, partner ufficiale Radio 105

Dopo il successo delle tre passate edizioni, Radio 105 rinnova la propria presenza in Milan Games Week: sarà infatti Radio Ufficiale della manifestazione, la cui nona edizione sbarcherà a Fiera Milano Rho da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019.

L’emittente sarà anche nuovamente Title sponsor del Radio 105 MGW ESPORTSHOW, il padiglione interamente dedicato al mondo esports, che ha visto il suo debutto nella scorsa edizione del consumer show videoludico più importante d’Italia. L’area di circa 16 mila metri quadrati, pensata per celebrare il videogioco competitivo, darà la possibilità agli appassionati del genere di seguire dal vivo spettacolari tornei nazionali e internazionali all’interno di due aree curate da ESL e PG ESPORTS.

Anche quest’anno Radio 105 accompagnerà Milan Games Week con un percorso di comunicazione crossmediale che coinvolgerà canali social e online. Su 105.net verranno messi in palio accrediti speciali per accedere alla manifestazione e applaudire le proprie webstar preferite, gli artisti musicali, dj e ospiti di Radio 105 sul palco centrale dell’evento. In aggiunta, Radio 105 promuoverà la propria presenza a Milan Games Week attraverso una campagna ADV pianificata su radio, digital, tv, stampa e outdoor. Inoltre, durante i 3 giorni di manifestazione Radio 105 trasmetterà in diretta da Fiera Milano Rho con i suoi talent.

venerdì 5 ottobre Daniele Battaglia, Alan Caligiuri e Diletta Leotta saranno on air, dalle 12.00 alle 14.00, con 105 Take Away ;

saranno on air, dalle 12.00 alle 14.00, con ; sabato 6 e domenica 7 ottobre, invece, dalle 14:00 alle 16:00, ci saranno Gli Autogol con 105 Autogol ;

con ; domenica 7 ottobre, infine, Bryan, Simone Milone e Pier Luigi Parnofiello saranno in onda, dalle 13:00 alle 14:00, con 105 WAG.

La conduzione dell’evento sul palco centrale sarà affidata a Moko e Valeria, mentre Bryan sarà protagonista nella PG Arena.

Milan Games Week: vieni, vedi, gioca!