Man of Medan è il suo terrificante trailer di lancio

Diamo uno sguardo all’ultimo trailer di lancio di Man of Medan prima di tuffarti nel primo, terrificante titolo della The Dark Pictures Anthology – una serie di avventure horror sviluppate da Supermassive Games e pubblicate da BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Disponibile da venerdì 30 agosto per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital, The Dark Pictures Anthology – Man Of Medan porterà orrore soprannaturale nel Pacifico del Sud quando cinque amici decideranno di mettersi in mare per una vacanza alla ricerca di un relitto della Seconda Guerra Mondiale. Chi vivrà? La scelta è tua. Riuscirai a salvarli tutti?

Oltre alla modalità in single player, i giocatori potranno divertirsi con gli amici: in due con la modalità online Storia Condivisa o in (fino a) cinque con quella locale Serata al Cinema.

The Dark Pictures Anthology – Man Of Medan è doppiato in italiano.