Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry l’avventura ha inizio da ora

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry è ora disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Dopo aver conquistato il cuore dei giocatori PC lo scorso novembre, il fascino inimitabile di Larry Laffer arriva finalmente su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per celebrare questa occasione, Assemble Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer:

A proposito di Leisure Suit Larry:

“Signore, sono tornato in affari! La mia nuova avventura, Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry, mi porta – qualunque sia il percorso o il destino – dalla fine degli anni ’80 direttamente nel 21° secolo e wow, come è cambiato il mondo! Mentre la mia visione del mondo e delle donne degli anni ’80 si scontra con la realtà moderna sono pronto per uscire e buttarmi nella mischia!

In un’avventura “punta e clicca” che definirei tipica del genere, vedremo insieme come mi innamorerò perdutamente di Faith, l’assistente del boss di Prune, un’azienda tecnologica internazionale di successo . Dal momento che anche oggi gli appuntamenti vengono presi digitalmente, la prima cosa che dovrò fare è lavorare sul mio punteggio di Timber, l’app di tendenza dove potrò incontrare donne, soddisfare i loro bisogni e di conseguenza raccogliere punti per il mio profilo Timber. E quando ne ho la possibilità, darò sempre una sbirciatina a qualche nuovo bikini su Instacrap – il 21° secolo è decisamente succinto!”

