LEGO Jurassic World sarà presto disponibile su Nintendo Switch

Warner Bros. Interactive Entertainment e DC Entertainment annunciano La stagione dell’infamia: la più attesa espansione di Batman: Arkham Knight che è disponibile da oggi per i fans che hanno acquistato il Batman: Arkham Knight Season Pass per PlayStation®4 computer entertainment system, Xbox One, o PC e sono connessi a Internet. Il contenuto può essere acquistato anche separatamente.

Gioca nei panni di Batman in La stagione dell’infamia: la più attesa espansione, proteggendo Gotham City da un’invasione di leggendari super cattivi. Torna a combattere contro le più grandi minacce del Cavaliere Oscuro in quattro diverse missioni con nuovi archi narrativi che vedono la presenza di personaggi DC Comics come il Cappellaio Matto, Killer Croc, Ra’s Al Ghul e Mr. Freeze.

Le missioni includono:

Il paese delle meraviglie: il Cappellaio Matto trascina Batman in una fuori di testa e allucinante battaglia di umorismo per le strade di Gotham City e nella pagine di un contorto libro di storie.

Sotto la superficie: il più grande detective del mondo e Nightwing si avventurano nell’investigazione di Iron Heights, un dirigibile prigione che ospita Killer Croc, dopo che è precipitato nelle acque che circondano Gotham City.

La guerra dell’ombra: Ambientato dopo gli eventi narrati in Batman: Arkham City, il codice morale di Batman lo spinge ai suoi limiti quando la salute di Ra’s Al Ghul si riprende grazie all’aiuto della Lega degli Assassini.

Venuto dal freddo: Mr. Freeze ritorna a Gotham City, dove viene immediatamente coinvolto nel piano dell’Arkham Knight e della Milizia per distruggere Batman. La Milizia di Arkham Knight ha rapito Nora che potrà fare ritorno da Mr. Freeze in cambio della cattura di Batman. […] Continua