La nuova Leggenda di Brawlhalla, Petra, è ora disponibile

La 46esima Leggenda di Brawlhalla, Petra, porta con sé Globo e Metalguanti nelle stanze del Valhalla da Terminus, il distopico regno-prigione che Petra chiama casa.

Nata nella caotica dimensione che contiene Terminus, Petra era un tempo selvaggia e indomita come la sua terra natia. Dalle sue umili origini di commerciante di oggetti proibiti, ha scalato le gerarchie nella guerra per il territorio, aggiudicandosi il controllo di Terminus. Prima che diventasse una prigione, questo regno era una miniera – l’unica fonte nell’intero multiverso del criptico minerale chiamato Nerocuore. La potenza e la pericolosità del Nerocuore erano così immense da spingere gli déi a trasformare Terminus in una prigione e a bandire il regno per l’eternità, così da mettere in quarantena il minerale. Il Nerocuore divenne così un oggetto di contrabbando cosmico.

Alcuni ritengono che Petra sia stata infettata dal Nerocuore, altri dicono che sia riuscita a sbloccarne il potere. Quale che sia la verità, la sua vita è cambiata per sempre, e il mitico minerale e la forza che contiene sono ora giunti nel Valhalla. Qui Petra è litigiosa, violenta, senza legge, meditabonda e molto apprezzata.

Le mosse di Petra con Globo e Metalguanti sono le seguenti:

Globo

Mossa unica laterale – Carica l’energia del suo Nerocuore, per poi sparare il globo come un proiettlie nella direzione in cui si sta muovendo.

Mossa unica bassa – Solleva in aria il globo e lo carica, per poi spedire un enorme colpo energetico verso il basso, sui suoi nemici.

Mossa unica neutrale – Spara una raffica di colpi energetici diagonalmente, in alto, con un ultimo colpo che spedisce i suoi nemici in aria.

Metalguanti

Mossa unica laterale – Utilizza l’energia del Nerocuore per spingersi in avanti, per poi scaricare una serie di pugni.

Mossa unica bassa – Si teletrasporta alle spalle del nemico, lo colpisce con un pugno, si teletrasporta di nuovo di fronte al suo nemico per afferrarlo e finirlo con un colpo energetico sparato dal palmo della mano.

Mossa unica neutrale – utilizza l’energia del Nerocuore per caricare un uppercut e spingersi in diagonale verso l’alto.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un epico gioco di combattimenti a piattaforme free-to-play che vede i giocatori impegnati a combattere per la gloria nelle arene del Valhalla. Scegliendo fra oltre 40 personaggi diversi, è possibile optare per modalità giocatore singolo o in cooperativa, oltre a scegliere tra varie competizioni online e in locale Con più di 25 milioni di giocatori, Brawlhalla è disponibile per la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.