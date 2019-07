La forza bruta di Redeemer: Enhanced Edition è ora disponibile per console

Buka Entertainment e Ravenscourt sono felici di annunciare che l’action brawler, Redeemer: Enhanced Edition, è ora disponibile per PlayStation 4, Microsoft Xbox, Nintendo Switch e PC.

“È stato un viaggio davvero lungo. Abbiamo fatto un lavoro enorme e non vediamo l’ora che i giocatori possano giocare a Redeemer: Enhanced Edition” – ha affermato Dimitry Kachkov, CEO presso Sobaka Studio. “Siamo davvero contenti dell’eccitazione che proveranno i giocatori di tutto il mondo quando proveranno il gioco su console!”

“Redeemer: Enhanced Edition è il primo gioco che Buka Entertainment pubblica su console. Questo è un traguardo molto importante per noi e per il team di Sobaka Studio, poiché da oggi i giocatori di tutto il mondo, possono godersi il nostro titolo su qualsiasi piattaforma di videogiochi moderna disponibile. E grazie ai nostri partner di Koch Media, non solo in edizione digitale, ma anche fisica!” ha dichiarato Artyom Studenikin, PR Manager presso Buka Entertainment.

“Doveva essere la mia millesima mattina di pace. Credo di dover resettare quel contatore”, ha concluso Vasily, il protagonista di Redeemer: Enhanced Edition.

A proposito di Redeemer: Enhanced Edition:

Redeemer: Enhanced Edition è un’intensa e moderna interpretazione del genere Brawler in cui dovrai sconfiggere, hackerare e farti strada tra i nemici usando pugni, martelli, armi da fuoco e persino l’ambiente circostante.

Gioca nei panni di Vasily, ex operatore d’élite per il più grande produttore di armi cibernetiche al mondo, scappato in un monastero isolato quando l’azienda ha deciso di trasformarlo in uno dei suoi soldati cyborg.

Per 20 anni ha cercato di trovare pace e armonia tra gli altri monaci fino a quando l’azienda di armi l’ha trovato e ora si sta avvicinando alla posizione di Vasily.

Caratteristiche:

Azione intensa: elimina i nemici usando un’ampia gamma di armi da fuoco e armi da mischia, compresi coltelli da combattimento, manganelli, asce infuocate, martelli e molto altro.

Kill system: usa tre diversi tipi di uccisioni per eliminare senza pietà i nemici. Sconfiggili furtivamente o sfrutta l’ambiente circostante; usa le tue abilità in combattimento per abbattere i tuoi avversari

Disarm-or-dismember system: utilizza mosse di combattimento uniche per disarmare i nemici o per smembrarli a piacimento e utilizza le loro membra come armi da mischia.

Parry System: Difenditi mentre abbatti i tuoi nemici. Impara i movimenti e i modelli di attacco di diversi tipi di nemici per perfezionare la tua parata.

Una storia incredibile: Scopri il passato di Vasily e vivi un viaggio di tradimento e redenzione.

Co-op mode: Gioca con i tuoi amici in modalità co-op su una console.

Leveling: Il livellamento nel gioco è basato su un graduale miglioramento delle abilità di battaglia – le competenze del personaggio con una determinata abilità migliorano praticando diversi attacchi: calci, pugni, armi da mischia leggere o pesanti, pistole, fucili, mitragliatrici, fucili d’assalto o pistole al plasma.

Perks system: Hai 50 modi per migliorare l’efficienza di uccisione di Vasily. Espandi le sue abilità dopo ogni vittoria. Usa nuovi incredibili benefici per i combattimenti: electro punches, dragon breath kicks, plasma esplosivo, flame bullets, etc.