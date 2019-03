Just Dance World Cup 2019 annunciata la fase finale

Ubisoft annuncia gli ultimi dettagli della fase finale della Just Dance World Cup 2019 tra cui i presentatori, i membri della giuria e il metodo di assegnazione dei punti che verrà adottato nella competizione. La finale si svolgerà in Brasile il 30 marzo, i migliori diciassette giocatori del globo si contenderanno il titolo mondiale e tenteranno di spodestare il due volte campione turco Tutuncu. L’Italia sarà rappresentata da Antonino Pomilia che per il secondo anno di fila proverà ad aggiudicarsi il titolo di campione del mondo. L’ultimo atto della finale sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali di Ubisoft (Facebook e Twitch).

FORMAT

I diciotto finalisti si sfideranno nel format Best-of-three basato sui punteggi ottenuti (Just Dance Points) – il giocatore che per primo ottiene due punti vince l’incontro e avanza al turno successivo. La diretta della finale avrà inizio sul canale Twitch di Ubisoft il 30 marzo alle 21, quando si sfideranno i sei campioni rimasti in gara: https://www.twitch.tv/ubisoft.

PRESENTATORE & MEMBRI DELLA GIURIA

Una volta selezionati i sei campioni finali una giuria internazionale, condotta dalla presentatrice, giornalista, producer e Youtuber brasiliana Fernanda Pineda, si unirà alla competizione per l’ultimo atto della finale:

Jayden Rodrigues: Ballerino australiano e Just Dance ambassador

Jerky Jessy: Ballerina francese e coreografa di Just Dance

Maira Medeiros: Influencer brasiliana

I membri della giuria valuteranno la performance dei giocatori congiuntamente al punteggio ottenuto.

METODO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTI

In caso di parità quest’anno l’esito dell’incontro sarà stabilito con una votazione nella chat di Twitch, nella quale il pubblico voterà il concorrente ritenuto meritevole della vittoria.

LISTA DEI BRANI

I diciotto finalisti si sfideranno sulle seguenti tracce:

Familiar – Liam Payne & J Balvin

Havana – Camila Cabello

I Feel It Coming – The Weeknd ft. Daft Punk

Narco – Blasterjaxx & Timmy Trumpet

Rhythm of the night – Corona (Ultraclub 90)

Shaky Shaky – Daddy Yankee

Water Me – Lizzo

I’m Still Standing – Top Culture – Elton John

Adeyyo – Ece Seçkin

New Rules – Dua Lipa

Sweet Little Unforgettable Thing – Bea Miller

No Tears Left To Cry – Ariana Grande

Un Poco Loco – Disney•Pixar’s Coco

Calypso – Luis Fonsi Ft. Stefflon Don

Sangria Wine – Pharrell Williams x Camila Cabello

Hala Bel Khamis – Maan Barghouth

One Kiss – Calvin Harris & Dua Lipa

New World- Krewella & Yellow Claw ft. VaVa

Ça Plane Pour Moi- Bob Platine

Karaoke Forever (卡拉永遠) – Alan Tam (谭咏麟)

Work Work ALT – Britney Spears

Finesse ALT – Bruno Mars Ft. Cardi B

New Rules ALT – Dua Lipa

OMG ALT – Arash Ft. Snoop Dogg

Mad Love ALT – Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G

Bang2019 ALT – BIGBANG

Make Me Feel – Janelle Monáe

La fase finale della Just Dance World Cup sarà trasmessa in inglese e in portoghese brasiliano sui canali ufficiali di Ubisoft (YouTube, Facebook, Twitch): https://www.twitch.tv/ubisoft