Iron Harvest, svelata la data di uscita e il nuovo trailer

Di tanto in tanto un titolo di genere rompe gli schemi e ci porta fuori dalla nostra “zona di comfort”. This War Of Mine è stato uno di quelli. Acclamato dalla critica, pluripremiato e molto apprezzato in tutto il mondo. Ora la nuova edizione “This War Of Mine: The Little Ones ” è stato creato per sfidare e ispirare i giocatori ancora una volta.

Non soldati, non terroristi, ma adulti indifesi e bambini che fronteggiano la guerra – questo è This War of Mine: The Little Ones.

Nuovo mix survival e nuova gestione delle persone / risorse, aggiunge nella trama l’arrivo dei bambini. Proteggi e prenditi cura dei più piccoli che continuano a vivere nel paesaggio devastato dalla guerra come solo i bambini possono. Insegna loro come sopravvivere, educali e costruisci dei legami affettivi in un mondo duro all’interno di questo racconto unico.

This War of Mine: The Little Ones esplora le difficoltà di sopravvivenza in tempo di guerra da una prospettiva completamente nuova; quella di un bambino. Basato su This War of Mine, The Little Ones si concentra non solo sulla realtà della guerra in corso, ma anche sul fatto che, anche in guerra, i bambini sono sempre i bambini – ridono, piangono, giocano con i giocattoli e vedono il mondo in modo diverso. Oltre a pensare a come sopravvivere, dovrai ritrovare il bambino che c’è in te per capire come proteggere i più piccoli. La domanda è: Quanto andrai lontano per farcela ancora un altro giorno?

Michal Drozdowski, Creative Director di 11bit studios ha dichiarato:

“Abbiamo avuto questa idea fin dall’inizio e quando Deep Silver apparve con l’opportunità di fare una versione per console, abbiamo deciso di espandere il nostro progetto e portare tutte le idee alla luce in This War of Mine: The Little Ones su console di nuova generazione. Lo vedrete con i vostri occhi per la prima volta al PAX Prime “.

Caratterizzato da un nuovo schema di controllo su misura per console, compresi i contenuti e gli aggiornamenti che sono stati aggiunti alla versione originale per PC, come l’editor di scenari ed il character creator, This War of Mine: The Little Ones sarà portato da 11bit studios e Deep Silver su PlayStation 4 e Xbox One il 29 Gennaio 2016.

