Inizia l’anno sfidando la tua mente con Brain Training del Dr. Kawashima

Quanti anni ha il tuo cervello? Sono passati diversi anni dall’uscita di Brain Training su Nintendo Wii U e 3DS, da allora abbiamo misurato il nostro QI su quelle piattaforme, ma da oggi è possibile avere il titolo anche su Nintendo Switch in una versione ottimizzata per questa console.

Mettersi alla prova con diversi esercizi per la mente è un ottimo allenamento per restare in forma anche con il cervello. Brain Training del Dr. Kawashima aiuta ad allenare varie parti della corteccia celebrale grazie a degli esercizi che dovremmo effettuare a schermo oppure con l’aiuto dei nostri Joy-con. Anche perché alcuni di questi utilizzano proprio IR rilevando le nostre dita, con esercizi classici tratti da versioni di Brain Training.

La versione disponibile nei negozi è corredata di stilo, così è possibile sfidare il Dr. Kawashima, non solo con il dito ma anche con la stilo.

Ma non finisce qui, in Brain Training, utilizzando un Joy-Con a testa, i giocatori possono sfidare amici e famigliari in sfide avvincenti e sfoggiare i risultati degli allenamenti nelle classifiche del gioco. Da febbraio si possono anche condividere i risultati quotidiani grazie a E-mail di Brain Training- E’ in programma l’organizzazione dei Campionati Mondiali di Brain Training dove i giocatori potranno gareggiare con amici e famigliari da tutto il mondo. Ulteriori informazioni verranno rivelate in futuro.