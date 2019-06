Il torneo di Super Smash Bros. Ultimate va al Box Office, ecco come partecipare

Il 5 Novembre 2015, un aggiornamento software gratuito per Super Mario Maker porterà nuovi contenuti al titolo di punta per Wii U, tra cui la possibilità di aggiungere checkpoint a metà dei livelli, e nuove categorie Livelli dal Mondo che segnalano sia i nuovi livelli creati da Nintendo che quelli di altri autori partner di Nintendo. Ad oggi, i giocatori di tutto il mondo hanno caricato oltre 3.3 milioni di livelli, e queste nuove caratteristiche aggiungeranno ulteriori modi di giocare e creare all’interno del titolo.

Con l’aggiunta dei checkpoint, gli utenti hanno ora la possibilità di aggiungere fino a due bandierine ai propri percorsi, permettendo ai giocatori di riprendere dall’ultimo punto intermedio in caso di perdita di una vita, anziché dover ricominciare dall’inizio. I giocatori possono scegliere di modificare e ricaricare i livelli già realizzati, o crearne di nuovi da zero utilizzando questa funzione.

A seguito dell’aggiornamento, i giocatori possono anche inserire dei power-up determinati dallo stato di Mario. Per esempio, attaccando un Super Fungo a un Fiore di Fuoco e posizionandolo dentro a un blocco, Mario riceverà un Super Fungo quando è piccolo e un Fiore di Fuoco quando è grande.

L’aggiornamento software attiva inoltre i Livelli Evento nella sezione online dei Livelli dal Mondo. I Livelli Evento presentano livelli realizzati da partner esterni di Nintendo. Uno dei primi Livelli Evento sarà “Ship Love”, il livello vincitore dell’evento “hackathon” che si è tenuto presso la sede di Facebook a Menlo Park all’inizio dell’anno in collaborazione con Nintendo of America*.

Nuovi Livelli Evento saranno disponibili a livello globale e verranno aggiunti a quelli già in elenco su base continua, alcuni dei quali possono persino offrire nuove trasformazioni del Fungo ?. Inoltre, dopo aver scaricato l’aggiornamento, sarà aggiunta una nuova sezione Autore Ufficiale all’interno dei Livelli dal Mondo, che propone una selezione di livelli speciali, tra cui alcuni creati da Nintendo.

Ultimo ma non meno importante, i possessori di una console New Nintendo 3DS potranno mostrare tutto il loro amore per Super Mario Maker grazie a un nuovissimo set di cover decorative per la propria console portatile, in arrivo nei negozi dal 27 Novembre 2015.

L’aggiornamento software di Super Mario Maker per Wii U è in programma per il 5 Novembre. Per ulteriori informazioni su Super Mario Maker, visita http://www.nintendo.it/supermariomaker

*Facebook è stato il primo partner esterno negli Stati Uniti a disegnare un livello di Super Mario Maker. Gli impiegati hanno avuto la possibilità di creare e presentare le proprie creazioni a una giuria prima che venisse selezionato il livello vincente. […] Continua