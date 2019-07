Il ritorno del gioco automobilistico GRID in questo nuovo gameplay

Codemasters ha pubblicato un nuovo e adrenalinico trailer di gameplay di GRID. Il semaforo diventa verde, le auto scattano in avanti e sfrecciano verso la prima curva nel tanto atteso ritorno dell’amatissimo franchise racing in arrivo per PlayStation 4 , Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC (DVD e Steam). I giocatori che effettueranno il pre-order di GRID o che acquisteranno la Day One Edition o la Ultimate Edition, riceveranno come contenuto aggiuntivo la Aston Martin Vantage GT4.

Il nuovo trailer mostra le nuove location e l’azione intensa che si sviluppa quando il branco cerca di mettere fuori pista i leader. Dal caldo delle strade dell’Avana, fino al circuito di Brands Hatch, la corsa è frenetica e imprevedibile, mostrando l’eccitazione e il dramma che i giocatori sperimenteranno quando il gioco sarà pubblicato su console e PC l’11 ottobre 2019. Le meravigliose piste di San Francisco e del Circuito di Zhejiang immergono il giocatore nel cuore dell’azione, dandogli una sensazione verosimile di velocità, mentre le auto cercano il momento perfetto per sorpassare gli altri rivali.

La corsa culmina con la Pontiac Firebird Modified e la Chevrolet Camaro SSX Concept che si sfidano nelle curve finali e lungo il rettilineo di San Francisco. Un solo errore potrebbe fare la differenza tra un’incredibile vittoria e un’amara sconfitta. Con il brano “The Light” di Sophie and the Giants, il trailer mette in risalto sia i rischi che i vantaggi che i giocatori proveranno spingendo alcune delle auto da corsa più iconiche ai loro limiti assoluti.

GRID è un’esperienza racing senza eguali. Prendendo spunto dal franchise originale, GRID è una nuova versione del genere con nuovi contenuti, nuove esperienze e nuove storie. GRID è incentrato su corse imprevedibili ed emozionanti dove tutto può accadere quando le auto iniziano a gareggiare. È un capitolo nuovo di zecca del franchise GRID, che di sicuro vi sorprenderà.

“La risposta all’annuncio di GRID è stata incredibile e siamo felici di poter rivelare nuovi dettagli sul gioco,” ha affermato Chris Smith, Game Director di GRID presso Codemasters. “Abbiamo deciso di creare un’esperienza di gioco esaltante che non ha eguali e il nuovo trailer offre ai nostri fan un’idea di cosa possono aspettarsi. I giocatori si immergeranno in gare impegnative e combattive con l’IA rivale e tutto ciò creerà un mondo vivo, che respira, dove tutto è possibile e dove i giocatori dovranno guadagnarsi il loro posto sul podio finale. Sia che si trovino nel bel mezzo del branco o in prima posizione, non sarà facile guadagnarsi la vittoria; i nostri giocatori apprezzeranno ed ameranno il GRID più competitivo mai visto fino ad ora.”