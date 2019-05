Il primo trailer gameplay di F1 2019 è disponibile!

NIS America è molto lieta di annunciare che The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel arriverà in Europa nell’ autunno 2015 per PlayStation®3 e PlayStation®Vita in versione fisica e in versione digitale! Xseed pubblicherà il gioco in Nord America.

A proposito del gioco: Il titolo si svolge nello stesso continente del capitolo preferito dai fan, Trails in the Sky , del franchise The Legend of Heroes creato da Nihon Falcom. Trails of Cold Steel (Sen no Kiseki in giapponese) è il primo della serie a calcare il suolo di Erebonian e ad esplorare nel dettaglio i conflitti politici interni di questa potente nazione. Con una storia autonoma che scava nelle estese tradizioni che sono diventate un elemento distintivo della serie, i giocatori possono godersi la vita nella scuola e instaurare legami con gli altri studenti per imparare nuove abilità in battaglia, approfittare della velocità, avvalersi di combattimenti tattici a turni grazie allo sviluppo del nuovo sistema “ARCUS” e prendere parte agli eventi drammatici che stanno spostando la bilancia del potere dalla nobiltà feudale di Erebonia al popolo.

Elementi Chiave: Un mondo ricco in profondità per i fan di lunga data e i nuovi arrivati: Gli eventi di Trails of Cold Steel sono sapientemente raccontati nel dettaglio per permettere ai fan di lunga data di Trails, e ai giocatori che si confrontano per la prima volta con il titolo, di godere allo stesso modo della ricca trama del gioco in tutte le sue sfumature. Il nuovo Link System aggiunge profondità ai combattimenti: Sfrutta il Combat Link System stringendo alleanze con gli altri studenti durante l’anno scolastico, approfittando di una serie di vantaggi nei combattimenti come la guarigione, la guardia e molto altro. Un aggiornamento intelligente alla classica meccanica di crescita: Trails of Cold Steel ottimizza il classico sistema magico “Orbment” rispetto ai titoli precedenti con le nuove unità “ARCUS” , permettendo un accesso più immediato alle abilità e una più rapida personalizzazione.

Con il Cross-Save è possibile giocare ovunque: Trails of Cold Steel è stato sviluppato con la funzione Cross-Save per i sistemi PS3™ e PlayStation®Vita , permettendo ai giocatori di godersi questa avventura a casa o in viaggio. […] Continua