Il nuovo monitor 34″ pollici di ASUS fa il suo ingresso in Italia

ASUS annuncia l’arrivo in Italia di ProArt PA34VC, un monitor professionale curvo da 34,1 pollici con risoluzione UWQHD (3.440×1.440 pixel) e pannello IPS capace di riprodurre il 100% dello spazio colore sRGB, assicurando colori accurati ed un’esperienza visiva realmente immersiva, ideale per i grafici, i designer, i fotografi e i videomaker. ProArt PA34VC è stato pre-calibrato in fabbrica per garantire un elevato standard di accuratezza colore (Delta-E < 2) e dispone della tecnologia hardware di calibrazione ASUS ProArt Calibration per assicurare una continua precisione e consistenza del colore, anche quando si usa il monitor con computer e sistemi operativi diversi.

La doppia porta Thunderbolt 3 USB Type-C (USB-C) assicura una connettività versatile ed ampiamente compatibile, una velocità di trasferimento fino a 40 Gbps ed eroga fino a 60 W per alimentare dispositivi esterni, permettendo di collegare e ricaricare comodamente anche il proprio notebook direttamente dal monitor senza ricorrere ad un alimentatore esterno dedicato. ASUS ProArt PA34VC include anche le tecnologie Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP) permettendo di gestire simultaneamente diverse sorgenti e impostazioni di colore.

Il design ergonomico permette inoltre di inclinare, ruotare e adattare l’altezza del monitor per assicurare il migliore comfort visivo.

ASUS PA34VC è disponibile al prezzo consigliato di 1249,00€ IVA inclusa.