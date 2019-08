Il nuovo gioco multiplayer di Crytek, Hunt: Showdown, è ora disponibile

Il gioco bounty hunting multiplayer di Crytek, Hunt: Showdown, è ora disponibile su PC insieme al nuovissimo DLC. I giocatori possono acquistare Hunt: Showdown per PC o in bundle con il DLC “Legends of the Bayou”. Il DLC è acquistabile anche separatamente per coloro che possiedono già il gioco.

Prima della release, è stata resa disponibile una versione Early Access di Hunt: Showdown su Steam, per permettere agli sviluppatori di lavorare a stretto contatto con la loro community di gioco mentre sviluppano e perfezionano il gioco, nel caso di Hunt, nel corso di oltre 20 aggiornamenti e più patch. Quella community, afferma Fatih Özbayram, Producer di Hunt, è stata parte integrante del processo di sviluppo del gioco.

“Lo sviluppo di Hunt: Showdown è stato completamente guidato dalla community e questa è stata un’esperienza davvero gratificante per l’intero team. Insieme alla community, siamo stati in grado di creare un’esperienza di gioco divertente, intensa e memorabile. Ad esempio, una richiesta della community ci ha ispirato ad aggiungere ad Hunt squadre da tre, insieme a molte altre funzionalità”, ha dichiarato Özbayram. “Quindi un grande ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno supportato durante tutto il processo di sviluppo – non avremmo potuto farlo senza di voi.”

Guarda il trailer di lancio:

Il DLC “Legends of the Bayou” si tuffa nel cuore oscuro del bayou per celebrare la versione completa per PC di Hunt: Showdown e per fornire ai fan due nuovi personaggi di Legendary Hunter, due armi uniche e 500 Blood Bonds.

Ci sono due formidabili Legendary Hunters- il Bone Doctor e la Weird Sister – nonché la Legendary Copperhead, una Nagant M1895: un’arma unica posseduta solo dai primissimi cacciatori del bayou.

A proposito di Hunt: Showdown

Hunt: Showdown, un bounty hunting game competitivo in prima persona, combina il brivido degli sparatutto in prima persona e dei giochi di sopravvivenza e racchiude questi elementi in un formato basato sui match. Ad ogni incontro possono partecipare fino a dieci giocatori che possono giocare in solitaria o in squadre da due, mentre competono per abbattere raccapriccianti mostri delle paludi della Louisiana, che alcuni critici hanno definito una singolare miscela di elementi PvP e PvE. Una volta iniziata una missione di caccia, i giocatori diventano immediatamente un bersaglio per ogni altro cacciatore rimasto sulla mappa. Più alto è il rischio, maggiore è la ricompensa, ma un singolo errore potrebbe costare tutto e la morte è permanente.