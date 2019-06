Il mese di luglio per i possessori di PlayStation Plus inizia con 2 nuovi giochi

Nuovi giochi PlayStation Plus per il mese di luglio: sei pronto a scendere in campo con l’acclamato Pro Evolution Soccer 2019 e a premere l’acceleratore fino al traguardo con il nostalgico Horizon Chase Turbo?

Questi due fantastici titoli saranno disponibili per il download dal PlayStation Store, all’interno del catalogo dei giochi mensili PS Plus, a partire dal 2 luglio.

Pro Evolution Soccer 2019

Sviluppato da Konami, Pro Evolution Soccer è una delle serie di videogiochi sportivi più famose di sempre. L’edizione 2019 offre la possibilità a centinaia di giocatori appassionati di prendere parte a una numerosa selezione di campionati reali, portando il brivido della competizione direttamente nel salotto di casa.

Con PES 2019 sarà possibile vivere momenti magici sia dentro sia fuori dal campo. Ogni giocatore è stato infatti riprodotto fedelmente, così da rendere più che realistico il modo in cui reagisce alle emozioni di gioco. Inoltre le modalità myClub e Master League permetteranno a tutti di creare la propria squadra e portarla al successo.

È possibile giocare a PES 2019 fino a un massimo di 4 giocatori oppure mettere alla prova le proprie abilità con il multiplayer online.

Horizon Chase Turbo

Preparati a un’esplosione di pura nostalgia degli anni ‘90 con Horizon Chase Turbo, una dichiarazione d’amore per tutti gli appassionati piloti dell’età d’oro dei giochi arcade. Traendo ispirazione dal successo di Out Run, Top Gear e Rush, AQURIS Game Studio ha catturato l’essenza dell’era dei 16 bit con uno stile e una visione moderna, grazie alla fantastica colonna sonora e alla classica modalità multiplayer a schermo diviso.

Potrai giocare da solo o con fino a tre amici. Piloterai la tua auto in luoghi straordinari, osservando il sole che tramonta, affrontando pioggia, neve, ceneri vulcaniche e persino forti tempeste di sabbia.

I giochi mensili PS Plus di giugno, Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania, sono ancora disponibili per il download fino al 1 luglio per tutti i membri attivi di PS Plus.