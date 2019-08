Il gioco tanto atteso Pokémon Masters è disponibile su dispositivi mobili

DeNA Co., Ltd., in collaborazione con The Pokémon Company, annuncia in tutto il mondo il lancio di Pokémon Masters, il tanto atteso gioco per dispositivi mobili iOS e Android. Il download del gioco è ora disponibile ai seguenti link.

Pokémon Masters è un gioco di combattimento e strategia in cui i giocatori formano squadre di Unità (per Unità si intende la coppia composta da un Allenatore e dal suo Pokémon) per affrontare lotte tre contro tre in tempo reale, sfidando avversari gestiti dall’IA. Con 65 Unità da reclutare al lancio, i giocatori potranno fare squadra con coppie storiche come Ornella e Lucario, Brendon e Treecko, Sandra e Kingdra, e tanti altri personaggi. Il gioco è ambientato sull’isola di Pasio, uno scenario completamente nuovo dove competeranno Allenatori e Pokémon provenienti da tutte le regioni.

La meccanica tre contro tre in tempo reale di Pokémon Masters costituisce una nuova interpretazione delle lotte Pokémon. I giocatori potranno eseguire moltissime mosse, mentre gli avversari gestiti dall’IA sferreranno i loro attacchi. Ogni mossa consuma una certa quantità di barra mosse del giocatore, la quale si ricarica costantemente nel corso della lotta. La lotta finisce quando un giocatore sconfigge l’Unità della squadra avversaria gestita dall’IA. Per assicurarsi la vittoria, i giocatori dovranno formare una squadra, dosare la barra mosse e sfruttare strategicamente le mosse migliori al momento più opportuno.

Pokémon Masters prevede sia lotte singole che lotte Multisquadra. In modalità Multisquadra, i giocatori possono unirsi ad altri due utenti provenienti da tutto il mondo per sfidare una squadra di avversari gestiti dall’IA.

Per festeggiare l’uscita di Pokémon Masters, eventi in-game e ricompense speciali saranno disponibili per un periodo di tempo limitato. Un episodio con Blu, lo storico Allenatore Pokémon della regione di Kanto, sarà disponibile dal 2 al 29 settembre: i giocatori potranno fare squadra con Blu e il suo Pokémon Pidgeot per affrontare altri Allenatori della regione di Kanto e vincere ricompense speciali.

Per un periodo di tempo limitato, i giocatori potranno anche guadagnare fino a 3.000 gemme (utilizzabili per aggiungere nuove Unità alla squadra e sufficienti per 10 ricerche Unità) e altri oggetti, avviando il gioco per la prima volta, eseguendo l’accesso ogni giorno fino a 10 giorni, e partecipando alle missioni per festeggiare l’uscita del titolo.

La descrizione dettagliata di questi eventi di gioco e di queste ricompense speciali si trova nell’episodio di debutto di Pokémon Masters News, nel quale Yu Sasaki (Lead Producer di Pokémon Masters a DeNA) condivide le ultimissime informazioni sul gioco.

Pokémon Masters è un gioco free-to-start con acquisti in-app, per dispositivi iOS e Android compatibili. Il gioco è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, spagnolo e cinese tradizionale.