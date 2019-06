Human: Fall Flat arriva su App Store e Google Play

Il publisher internazionale 505 Games, in collaborazione con Curve Digital e c ha pubblicato oggi su App Store e Google Play, il celebre videogioco puzzle/platform basato sulla fisica: Human: Fall Flat.

Human Fall Flat è caratterizzato da uno stile totalmente unico e, grazie al lancio di oggi delle versioni per piattaforme mobile in oltre 135 paesi, offre anche la modalità co-op online multiplayer.

Human: Fall Flat ha venduto oltre 7 milioni di copie nel mondo, debuttando su PC, Mac e Linux per poi essere rilasciato successivamente anche per le console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch riuscendo a raggiungere la top 5 su Nintendo eShop in Europa e negli Stati Uniti e la testa della classifica in Giappone. Su PlayStation Store, il gioco ha conquistato il primo posto in Giappone ed è entrato nella Top 10 degli Stati Uniti a dicembre.

In Human Fall Flat il giocatore giocherà nei panni di un essere umano barcollante che dovrà trovare la via di uscita da ambienti onirici, ricchi di puzzle da risolvere.



Il protagonista del gioco è tutto tranne che un eroe, difatti è molto goffo e non possiede super poteri. Le vie per risolvere i numerosi enigmi saranno molteplici con la possibilità di sperimentare le soluzioni più folli e creative da soli o insieme agli amici grazie alla modalità co-op fino a 4 giocatori.

I movimenti delle braccia del protagonista dovranno essere controllati manualmente, rendendo volutamente impacciato, divertente e casuale il gameplay. I giocatori potranno camminare, saltare, arrampicarsi e afferrare e trasportare qualsiasi cosa. Padroneggiare tutte le mosse possibili sarà la prima divertentissima sfida. Grandi doti esplorative e una buona dose di creatività saranno i fondamentali per superare i livelli di gioco.

Human Fall Flat è disponibile ora su App Store e Google Play.