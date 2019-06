Hell Let Loose, offre scontri 50 contro 50 in battaglie tattiche, perché non provarlo?

Team17, partner creativo e sviluppatore di videogiochi indipendenti e premium e lo sviluppatore indipendente Black Matter lancia oggi l’attesissimo sparatutto della prima guerra mondiale Hell Let Loose in Steam Early Access.

Offre scontri 50 contro 50 in battaglie tattiche, Hell Let Loose ti mette nel caos della guerra, completo di veicoli controllati dal giocatore, una linea frontale dinamica in continua evoluzione e un gameplay incentrato sull’unità che domina l’onda della battaglia.

Dotato di mappe radicali modellate su reali immagini di ricognizione e dati satellitari, l’intero campo di battaglia è suddiviso in settori di cattura di grandi dimensioni, consentendo un gameplay emergente e costantemente unico in una battaglia fino alla morte attraverso campi, ponti, foreste e città su un fronte in continua evoluzione linea.

Hell Let Loose features:

50 vs 50 multiplayer su enormi mappe su scala reale da luoghi di battaglia reali

14 unici ruoli giocabili all’interno di unità di fanteria, ricognizione e armatura, ciascuna dotata di diverse armi, veicoli e attrezzature

Gioca il gioco come comandante e guida la tua squadra alla vittoria usando diverse abilità mentre orchestri le tue forze attraverso la mappa tattica

Bombarda e cancella il nemico dal campo prendendo il controllo di armi pesanti, come cannoni anticarro e artiglieria

Autentico arsenale d’epoca, con un comportamento preciso delle armi

Usa il lavoro di squadra per sfondare la prima linea nemica e passare alla vittoria

Hell Let Loose è un lavoro d’amore di Black Matter, un piccolo team di sviluppo con sede nel Regno Unito, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti ed è in sviluppo dal 2016. Il gioco ha completato una campagna di successo di Kickstarter nel 2017 e, a seguito di un serie di beta chiuse, lancia oggi in Steam Early Access.

“Ho iniziato l’Hell Let Loose come un piccolo progetto per hobby alla fine del 2014, quando i giochi della Seconda Guerra Mondiale erano molto pieni di siccità. Volevamo creare un gioco che mescolasse l’intensità del combattimento in prima linea con la profondità e la strategia di tiratori più realistici orientati al team. Da lì Hell Let Loose è diventato l’unico obiettivo e la passione del nostro team di 10. “ha detto Maximillian Rea, co-fondatore, Black Matter” Oggi è un grande giorno per noi e se sei un nuovo arrivato o uno di i veterani brizzolati che ci hanno scoperti durante la nostra campagna Kickstarter nel 2017, siamo davvero entusiasti di continuare questo viaggio con te ”



Hell Let Loose ha l’obiettivo di essere in Early Access per circa 12 mesi, e durante questo periodo c’è una serie consistente di aggiornamenti gratuiti dei contenuti pianificati insieme a hot fix e patch continui. L’obiettivo è di avere aggiornamenti di contenuto significativi ogni 6-8 settimane con hotfix e patch in mezzo.

Il team di sviluppo prenderà feedback dalla comunità mentre cercano di dare la priorità agli aggiornamenti per tutto l’anno.

Il primo calo dei contenuti sarà a luglio e presenta una mappa completamente nuova – Utah Beach – e altre nuove funzionalità. Al momento del lancio è stata pubblicata una tabella di marcia che mostra gli attuali piani di accesso anticipato.

Ci saranno ulteriori dettagli su ogni aggiornamento del contenuto mentre il team continua a lavorare sul gioco durante l’accesso anticipato.

Hell Let Loose è disponibile oggi su Steam Early Access a 29,99 €.