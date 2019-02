Guida la tua azienda al successo con Good Company

Affari + economia + vendite + marketing + profitto + ancora affari = SUCCESSO! Un’equazione che chiunque può verificare nonché un modo infallibile per trasformare la propria attività commerciale locale in un impero finanziario. Gestisci la tua compagnia sin dagli albori nel garage di casa e prendi decisioni critiche per il suo sviluppo riguardo la progettazione, la ricerca, la logistica, la produzione, tutte scelte che impatteranno anche sui profitti.

Good Company è un titolo gestionale per giocatore singolo e multiplayer che permette di fondare, gestire e automatizzare un’azienda di produzione di macchinari e robot, ambientato in un colorato mondo ispirato agli anni ’80. Il gioco inizia letteralmente nel garage di casa, mentre costruisci i primi prodotti in maniera artigianale e li rivendi per ottenere un profitto da investire nella forza lavoro. Assumi personale e fai crescere il volume d’affari! Soltanto costruendo delle basi solide potrai preparare la strada verso il successo.

“Siamo davvero entusiasti di lavorare con il team di Carrots per pubblicare Good Company”, ha dichiarato Pete Simmons, direttore marketing di The Irregular Corporation, “Chasing Carrots è riuscita a creare una nutrita community intorno al suo gioco in un breve lasso di tempo!”.

“L’esperienza di lunga data nel marketing e come publisher che Irregular ha portato in dote in questa collaborazione dà a Good Company esattamente ciò di cui ha bisogno”, ha affermato Dominik Schneider, Co-Founder di Chasing Carrots. “Per noi si tratta di un’accoppiata vincente. Il loro team è davvero in gamba e professionale e siamo davvero felici di aver firmato un accordo con loro”.

Da grandi profitti derivano grandi responsabilità. Organizza e automatizza la tua filiera produttiva, garantendoti il tempo necessario a pensare ancora più in grande. Progetta prodotti sempre più complessi per soddisfare la richiesta di mercato e porta la tua azienda verso nuovi orizzonti.

Ricorda, però, di pensare sempre ai tuoi dipendenti. Impiegati felici creano prodotti migliori, tuttavia… i robot non hanno bisogno di dormire…

Assicurati di essere il primo a mettere le mani su Good Company, in arrivo Accesso Anticipato su Steam nel tardo 2019.