GRID, le auto inseguono il pilota Fernando Alonso in questo nuovo gameplay

Codemasters ha pubblicato un nuovo video di gameplay dell’attesissimo racing game GRID, in arrivo l’11 ottobre su PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC (DVD e Steam).

Questo nuovo video di gameplay di GRID mostra il nuovissimo street circuit di Havana, oltre a puntare i riflettori sulle auto ufficiali dell’IMSA WeatherTech Sports Car Championship 2018. Mentre gareggiano, le auto inseguono anche il leggendario pilota Fernando Alonso, attraverso questo nuovo circuito.

Il Game Director, Chris Smith, e il Community Manager, Chris Groves, ci guidano nel nuovo filmato, descrivendo alcune delle caratteristiche principali di GRID, come i circuiti disponibili e i sistemi Teammates, Rivals e Nemesis. Usando la livrea del team di FA Racing, il video mostra come il team di Codemasters dà la caccia a Fernando Alonso: il Race Consultant di GRID, è anche un avversario AI nel gioco. Dai un’occhiata all’azione intensa e imprevedibile che sperimenterai in ogni gara in GRID.