Gamescom 2019 Award ecco i vincitori della kermesse di Colonia

Come ogni anno, immancabili sono stati i Gamescom 2019 Award, che nel corso della kermesse di Colonia, hanno premiato i titoli di maggior interesse della manifestazione.

THQ Nordic e Koch Media sono state protagoniste di questo evento in diverse categorie, tra le quali spicca il premio come Best Games Company assegnato da una giuria di giornalisti ed influencer qualificati a THQ.

Ma i riconoscimenti non finiscono qui, un ulteriore conferma della qualità offerta dai titoli inclusi nel portfolio ricco e variegato della società, arriva dall’assegnazione di altri cinque prestigiosi premi: Best Action Game per Doom Eternal, Best Racing Game per Grid, Best RPG per Wasteland 3, Best Strategy Game per Desperados III e Best Mobile Game per Battle Chasers: Nightwar.

Doom Eternal (22.11.19: PC – PS4 – XBOX ONE):

Sviluppato da id Software, DOOM Eternal è il seguito del pluripremiato campione d’incassi DOOM® del 2016. Sperimentate tutta la potenza innovativa di un combattimento in prima persona rapido e brutale. Tornate nei panni del DOOM Slayer per reclamare vendetta contro le armate dell’inferno. Al ritmo martellante della nuova colonna sonora di Mick Gordon, fatevi largo tra le dimensioni massacrando orde di demoni, grazie a nuove e potentissime armi e abilità.

Grid (11.10.19: PC – PS4 – XBOX ONE):

Il quarto gioco della serie GRID, uno dei più amati franchise racing di Codemasters, offre un’intensa azione adrenalinica che attraversa quattro continenti in alcune delle strade e circuiti più famosi del mondo. Scegli auto da GT, Touring, Stock, Muscle, Super-Modified e altro ancora, e diversi tipi di gare tra cui Circuit, Street Racing, Ovals, Hot Laps, Point-to-Point e World Time Attack.

Wasteland 3 (2020: PC – PS4 – XBOX ONE):

La serie leggendaria, che ha aperto la strada al genere post-apocalittico nei videogame, permetterà di impersonare dei Desert Rangers, uomini di legge in un mondo post-nucleare che lavorano per ricostruire la civiltà dalle ceneri. Oltre alle scelte narrative, alle conseguenze delle tue decisioni e al combattimento tattico a turni per cui la serie è nota, Wasteland 3 offre tante nuove funzionalità.

Desperados III (2020: PC – PS4 – XBOX ONE):Desperados III è un gioco tattico in tempo reale ambientato in un aspro scenario del selvaggio West. Assumi il controllo di una banda di criminali trasformandoli in un gruppo altamente funzionale di improbabili eroi ed eroine. Le loro forti e variegate personalità, lottano per cooperare, ma alla fine uniscono il loro potenziale per combinare le loro abilità e sfidare un nemico apparentemente superiore. Cacciati da spietati banditi e da corrotti uomini di legge, i Desperados devono ribaltare le sorti di ogni missione.

Battle Chasers: Nightwar (Disponibile Ios e Android):

Battle Chasers: Nightwar un gioco di ruolo diretto da Joe Madureira (Darksiders 1 e 2), tratto dalla sua omonima serie a fumetti. Battle Chasers: Nightwar offre una campagna single player di più di trenta ore, piena di dungeon da esplorare, oggetti da trovare o creare, nemici da sconfiggere in combattimenti tattici e tanto altro ancora.