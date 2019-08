FINAL FANTASY VIII Remastered uscirà il 3 settembre 2019 in formato digitale

Lo Square Enix Store dá il via ad un’offerta incredibile. Per un periodo di tempo limitato è possibile aggiudicarsi Lara Croft and the Temple of Osiris a € 12,99 e ricevere GRATIS Tomb Raider! Questo è veramente un Tomb Saver. Oltre a questa incredibile offerta è possibile mettere le mani su ulteriori sconti in tutto lo store, tra cui le collection complete di gioco di Just Cause, Deus Ex e Hitman. Assicurati di non perdertelo.

https://store.eu.square-enix.com/emea_europe/ […] Continua