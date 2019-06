FINAL FANTASY VII ritorna in versione REMAKE su PlayStation 4

Il quarto – e penultimo – video della serie JUST CAUSE 3 Dev Diary mostra la storia e le missioni che stanno alla base dell’azione esplosiva di JUST CAUSE 3.

In JUST CAUSE 3, Rico Rodriguez ritorna nella sua terra natale – l’isola mediterranea di Medici. Lontana dall’essere il paradiso che può sembrare in superficie, Medici è governata dal dittatore Generale Di Ravello, che utilizza le risorse dell’isola per portare a termine il suo piano di conquistare tutto il mondo. Fortunatamente, Rico sa come togliere il potere ad un tirannico dittatore e si è già messo a capo della rivolta.

“Le nostre missioni sono una scusa per farvi provare cose incredibili,” spiega Francesco Antolini, Principal Designer presso Avalanche Studios. “…abbiamo mantenuto la stessa filosofia della serie che lascia I giocatori liberi di sperimentare e raggiungere i loro obiettivi nel modo in cui preferiscono.”

Oltre a mettere in risalto la storia e gli eventi che conducono all’inizio del gioco, il video offre una panoramica sui personaggi e le tecnologie utilizzate da Avalanche Studios per dare vita a JUST CAUSE 3.

[…] Continua