FINAL FANTASY VII arriva su Nintendo Switch e Xbox One

La missione dal titolo: World of Tomorrow arruola l’Agente 47 per trovare il bersaglio Silvio Caruso, un ingegnere brillante ma tormentato che lavora presso la Ether Biotech Corporation e che sta sviluppando un virus specifico del DNA in grado di infettare chiunque in qualsiasi parte del mondo. L’Agente 47 deve eliminare Caruso ed il capo del laboratorio Francesca De Santis, nonché distruggere il prototipo di virus non ancora finito.

“Sapienza è in forte contrasto con la sfilata di moda di Parigi, si tratta di una location molto vicina ad una piccola città rilasciata per la prima volta in un gioco come Hitman”, ha dichiarato Hannes Seifert, Studio Head presso Io-Interactive. “E’ bello vedere i giocatori divertirsi con i contenuti aggiuntivi che abbiamo cominciato a pubblicare ogni settimana, e ora, con una nuova location, non vedo l’ora di assistere a ciò che accadrà sotto il sole di Sapienza.”

Situata sulla Costiera Amalfitana, Sapienza è una bella cittadina soleggiata piena di nuove sfide e ricca di opportunità creative da esplorare. I giocatori possono passeggiare attraverso un labirinto di vicoli pieni di negozi e appartamenti o esplorare i tunnel che collegano le varie parti della città. Porta rispetto al cimitero misterioso, rilassati sulla spiaggia o visita il campanile della chiesa di San Giorgio per godere del fantastico panorama della location.

HITMAN è iniziato con il Prologo e la location di Parigi a Marzo, Sapienza è l’ Episodio 2 e a Maggio l’ Agente 47 approderà a Marrakesh. HITMAN offrirà regolarmente ogni mese degli aggiornamenti dei contenuti, incluse 3 nuove location; Tailandia, Stati Uniti e la stagione conclusiva in Giappone nel corso del 2016.

Sapienza è gratuita come parte del Full Experience Pack, i possessori dell’ Intro Pack possono scegliere di acquistare l’Upgrade Pack a €49.99, che include tutti i contenuti già rilasciati e quelli futuri, garantendo di non perdere nessun contenuto live o bonus; oppure si può scegliere di acquistare la location singolarmente a €9.99.

La versione fisica di HITMAN sarà rilasciata a Gennaio 2017.