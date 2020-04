Ex sviluppatore Crytek mette in dubbio l’importanza dei Teraflops

Dopo la presentazione di PS5, l’utenza si è cimentata nel fare confronti con le specifiche hardware della rivale di Redmond dando inizio all’alba dell’immancabile console war.

Matt Phillips, ex programmatore Crytek e director di Big Evil Corporation (studio che pubblica nuove IP per appassionati di retrogaming) ha dato un pizzico sui bicipiti delle console next-gen sminuendone le maestose schede tecniche con un tweet conciso ma impattante: “In quanto programmatore videoludico da più di 15 anni, con 24 giochi tripla A su qualsiasi hardware Nintendo, Microsoft e PlayStation, né io né nessun altro nel mio settore ha mai utilizzato il Teraflop come unità di misura di alcun tipo. Non utilizzate semplicemente questa parola, è profondamente priva di significato”.

As a 15 year+ games programmer with 24 triple-A titles released on every Nintendo, Microsoft, and PlayStation machine under the sun, neither I nor anyone else in my field has *ever* used "teraflop" as a unit of measurement of any kind. Just drop the word, it's utterly meaningless

