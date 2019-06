Electronic Arts annuncia i titoli presentati durante l’EA PLAY 2019 [E3 2019]

Electronic Arts Inc. ha annunciato che EA SPORTS UFC 2 uscirà il 15 marzo 2016 in Nord America e il 17 marzo nel resto del mondo. Per l’occasione, EA ha rilasciato un nuovo trailer di EA SPORTS UFC 2 con alcuni momenti clou degli ultimi incontri ricreati attraverso sequenze di gioco che mostrano la nuova grafica per i personaggi e le animazioni speciali. Il trailer si apre con l’atleta copertina di EA SPORTS UFC 2, il campione UFC dei pesi piuma Conor McGregor, che mostra ai fan il nuovo sistema della fisica Knock-out durante il suo incontro per il titolo a UFC 194. A seguire, i fan potranno vedere all’opera il grappling dinamico e le sottomissioni di nuova generazione mentre vengono ripercorsi alcuni dei momenti più esaltanti dell’ultimo periodo e si ipotizza quello che accadrà nei prossimi incontri.

“Sia che i fan vogliano cimentarsi nei prossimi combattimenti, sia che vogliano cambiare l’esito degli ultimi incontri o combattere con le leggende dell’MMA, potranno farlo nella maniera più realistica ed entusiasmante mai vista in una simulazione sull’MMA”, ha precisato il direttore creativo Brian Hayes. “I primi due lottatori disponibili per chi prenoterà il gioco, Bas Rutten e Kazushi Sakuraba, vanno a migliorare ulteriormente quello che è già il più grande roster di sempre per un gioco ufficiale UFC. La loro presenza è qualcosa di straordinario e sono certo che gli appassionati andranno in visibilio quando annunceremo l’identità del lottatore misterioso. Non vedo l’ora.”

Se anche tu sei ansioso di salire sull’Octagon, prenota EA SPORTS UFC 2 per ottenere l’accesso il giorno del lancio a due lottatori leggendari: il tre volte King of Pancrase e membro dell’UFC Hall of Fame, Bas Rutten, e la leggenda giapponese dell’MMA “The Gracie Hunter” Kazushi Sakuraba, oltre a un lottatore misterioso che verrà svelato successivamente*. La deluxe edition del gioco include inoltre fino a 30 pacchetti UFC Ultimate Team premium. Per maggiori informazioni, consulta il sito

EA SPORTS UFC 2 offrirà cinque modalità di gioco nuove di zecca, inclusa la modalità KO e UFC Ultimate Team, una modalità Carriera rinnovata, che permetterà di creare lottatrici donne per la prima volta in un titolo UFC, e Assistenza alle prese, un sistema di aiuti su schermo per consentire ai giocatori di apprendere e perfezionare le transizioni a terra, le sottomissioni e gli atterramenti. Tutti i dettagli sulle funzionalità e sulle modalità di gioco sono disponibili all’indirizzo http://www.ea.com/it/ufc-2.

*Sono richiesti una connessione a Internet e un account EA. Devi avere almeno 16 anni per creare un account. Offerta soggetta a limitazioni. Consulta www.easports.com/ufc/game-and-offer-disclaimers per i dettagli.