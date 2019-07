dV Giochi ci propone una serie di giochi in scatola in uscita a settembre 2019

A tutti piacciono i giochi di società o giochi in scatola, non è importate come li chiami, ma è il divertimento e lo stare in compagnia che conta. La casa produttrice dV Giochi ci propone una bella selezione di novità in uscita nel mese di settembre 2019. Scopriamo insieme le loro caratteristiche.

Deckscape – La maledizione della sfinge

Ideazione: Martino Chiacchiera e Silvano Sorrentino

giocatori: 1-6

Età: 12-99

Durata: 60’ ca.

Prezzo consigliato: 10,90€

In questo nuovo titolo della serie di escape room tascabili, ambientato in Egitto, i giocatori dovranno utilizzare le loro capacità deduttive, il pensiero laterale e una buona dose di coraggio per scappare dalla piramide e sfuggire alle grinfie di una minacciosa mummia.

Il susseguirsi di oggetti enigmatici, di misteriosi geroglifici e di episodi imprevedibili terrà i “giocatori-turisti” incollati al tavolo, immergendoli in un’esperienza di gioco che li lascerà con il fiato sospeso fino all’ultima carta.

Deckscape – La maledizione della sfinge sarà presentato in anteprima internazionale presso lo stand dV Giochi della Gen Con di Indianapolis: una delle più importanti convention internazionali del settore giochi da tavolo. L’uscita in Europa e in Italia è prevista a settembre 2019.

BANG! The Dice Game – Undead or alive

Ideazione: Michael Palm e Lukas Zach

giocatori: 3-8

Età: 8-99

Durata: 15’

Prezzo consigliato: 14,90€

Undead or alive è un’espansione per BANG! The Dice Game, che comprende ben 5 nuovi “moduli”. Ogni modulo può essere aggiunto al gioco base da solo, oppure combinato con altri.

Grazie all’espansione i giocatori potranno sostituire due dadi con quelli Duello, per combattimenti uno contro uno, e potranno mettere in gioco 15 segnalini Ferita da duello. L’espansione include anche un mazzo di carte Rabbia, 8 nuovi personaggi e un set di carte Camposanto, che potrebbero generare un’epidemia zombie!

BANG! The Dice Game – Undead or alive sarà presentato in anteprima internazionale alla fiera Gen Con di Indianapolis. L’uscita in Europa e in Italia è prevista a settembre 2019.