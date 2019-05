Disponibile dal 4 luglio la SEASON TWO di DiRT RALLY 2.0

Codemasters ha annunciato oggi che Overlord: Fellowship of Evil, il suo GdR d’azione esclusivamente digitale, dal prezzo angelico e dal divertimento diabolico, è disponibile sul sistema di intrattenimento PlayStation 4 , su Xbox One e su PC Windows. I fan della malvagità possono gustarsi il trailer di lancio su www.overlordthegame.com

Come mostrato dal trailer, le cose non stanno andando troppo bene al nostro eroe Gnarl e ai suoi minion. Il precedente Overlord è sparito da un pezzo, presumibilmente annientato, le forze del bene hanno conquistato il mondo e il male è ormai sull’orlo dell’estinzione. Per riottenere una posizione di forza, i minion eseguono un rituale trovato nel Grande Libro del Male (chiaramente nel capitolo dedicato agli Atti Nefasti) e provano a far risorgere quattro malvagi morti di recente. Finiscono così per creare i Netherghūls, non morti servitori delle arti oscure e dediti al male.

“Di recente le forze del male hanno incontrato qualche problema,” ha dichiarato Gnarl, capo dei minion malvagi. “La bontà sta conquistando sempre più terreno, spargendo dolcezza e abbracci nelle nostre lande un tempo corrotte e sgradevoli. Per questo abbiamo chiamato i rinforzi. Essi sanno che il male non è solo ciò che fai, è ciò che sei.”

Vestendo i panni di Cryos, Inferna, Hakon e Malady, i giocatori possono utilizzare le loro abilità uniche per spargere il caos lungo tutto il pianeta, grazie alle truppe di minion sotto il loro controllo. Questa banda di antieroi, svogliati e messi assieme alla rinfusa, va a comporre la Compagnia del Male e deve provare a collaborare per sconfiggere le forze disgustosamente buone della Giustizia Luccicante, una banda di paladini guidati da un misterioso unicorno noto solo come Sparkle.

“Questi eroi oscuri dovranno lavorare assieme, o da soli, per sconfiggere le forze della luccicanza,” ha aggiunto Gnarl. “Ma nessuno è qui per farsi degli amici… certo non amici per la vita. Affilate le vostre armi, spolverate i vostri minion e scatenate la carneficina!”

Overlord: Fellowship of Evil è disponibile nei negozi digitali su console e tramite Steam su PC Windows. Seguite i progressi nella conquista del mondo da parte dei minion di Codemasters tramite il blog di Codemasters e sui social media: Twitter e Facebook

[…] Continua