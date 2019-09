Bungie ha pubblica un aggiornato diario degli sviluppatori che ci consente di dare un’occhiata ai lavori in corso del team che si prepara per i grandi cambiamenti in arrivo per Destiny 2 dal 1 ottobre.

Il video diario si intitola “La Luna e oltre”.

Nel filmato il team di sviluppo condivide notizie di prima mano sulla nuova espansione, Ombre dal profondo, il prossimo anno del contenuto stagionale e sulla filosofia PvP.

Trailer: