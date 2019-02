Death end re;Quest, gioca a turni nella PlayStation 4

Immergiti nel World’s Odyssey! Siamo felici di annunciare che Death end re;Quest è ora disponibile per PlayStation 4 in Europa!

Vuoi conoscere nuovi dettagli sulla realizzazione di World’s Odyssey? Un nuovo ed esclusivo dietro le quinte, con protagonisti i creatori di Death end re;Quest, è disponibile sul PlayStation.Blog! Il Q&A vede il President of Compile Heart e Producer, Norihisa Kochiwa e il lead artist, Kei Nanameda, discutere del processo creativo di questo JRPG!

Story

Arata Mizunashi, un programmatore di videogiochi, riceve una notifica da un’e-mail inviata a lui da Shina Ninomiya, una sua collega scomparsa quasi un anno fa. Insieme, hanno lavorato per creare World’s Odyssey (W.O.D.), un mondo virtuale immersivo alimentato da una tecnologia mozzafiato e all’avanguardia. Tuttavia, l’improvvisa scomparsa di Shina ha interrotto rapidamente la produzione. Arata scopre che Shina Ninomiya è rimasta bloccata all’interno di “W.O.D.” per tutto il tempo. Quando Arata scava in fretta nelle linee di codice che ossessiona il suo progetto abbandonato, si rende conto che il suo gioco è ora devastato da un’infestazione di bug e che Shina è l’unica giocatrice attiva.

Arata apprende presto che una forza nefasta gli impedisce di estrarre Shina dal gioco. La sua unica via d’uscita? Deve completare il gioco per sbloccare il finale perfetto, un risultato con un tasso di successo dell’1%. Nel loro viaggio, incontrano un gran numero di personaggi NPC che offuscano le percezioni dell’umanità e della tecnologia A.I., trasformando il tutto in una avventura elettrizzante che mette in discussione le differenze tra il mondo virtuale e il nostro.