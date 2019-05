Dead by Daylight su Nintendo Switch

Behaviour Interactive è felice di celebrare il terzo anniversario del suo gioco horror multiplayer, Dead by Daylight. Lo sviluppatore ha colto l’opportunità per annunciare la data d’uscita e i contenuti aggiuntivi della versione Switch del gioco.

Dead by Daylight su Switch: data d’uscita e contenuti

Il gioco horror multiplayer, Dead by Daylight, sarà disponibile su Switch il 24 settembre 2019. Oltre al gioco principale, questa versione includerà 4 capitoli aggiuntivi, 9 killer e 10 sopravvissuti da scegliere. Inoltre, Behaviour Interactive includerà anche tre cosmetic pack aggiuntivi.

I giocatori potranno presto effettuare il pre-order del gioco.

Dead by Daylight per Switch sarà giocabile, per la prima volta, a giugno durante l’E3 al booth di Nintendo nella West Hall del Los Angeles Convention Center.

Terzo anniversario e livestream