Dallo studio Jo-Mei Games arriva Sea of ​​Solitude entrando a far parte di EA Originals

Electronic Arts e il visionario studio tedesco Jo-Mei Games hanno annunciato che il gioco di avventura basato sulla storia, Sea of ​​Solitude, che sarà lanciato in tutto il mondo il 5 luglio 2019 tramite download digitale su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. Sea of ​​Solitude è un’esperienza emotiva che porta i giocatori in un viaggio personale per superare la solitudine interiore di una giovane donna. I giocatori devono aiutare Kay a vedere sotto la superficie e oltre, guidandola attraverso un paesaggio urbano allagato in una storia di oscurità e luce che tocca profondamente. Mentre le acque salgono e scendono per riflettere il suo stato d’animo, Kay incontrerà creature fantastiche e mostri, imparerà le loro storie e risolverà sfide per liberare il mondo dai ricordi contaminati.

“Sea of ​​Solitude è incentrato sull’essenza della solitudine e rimorchia le corde del cuore dei suoi giocatori rispecchiando la propria realtà. È di gran lunga il progetto più artistico e personale che abbia mai creato, scritto durante un periodo molto emozionante della mia vita “, ha dichiarato Cornelia Geppert, CEO di Jo-Mei Games. “Progettare personaggi basati sulle emozioni è stato un risultato profondamente personale per il nostro team e siamo così entusiasti che i giocatori possano presto sperimentare la potente storia di Kay sulla scoperta di sé e sulla guarigione”.

Progettato con uno stile visivo sorprendente, Sea of ​​Solitude è un’intima avventura in un mondo bello e in evoluzione dove nulla è più come sembra. Il viaggio di Kay si svolge in ambienti dinamici, mentre l’atmosfera atmosferica nel gioco aiuta a visualizzare le emozioni dei personaggi. I giocatori sbloccano nuove aree da esplorare superando le sfide emotive e rivelando progressivamente luce e colore nel mondo oscuro e tempestoso. Attraverso incontri unici con una varietà di mostri bellissimi e terrificanti, Kay scoprirà perché la sua solitudine l’ha trasformata in un mostro e cosa ci vorrà per tornare ad essere umano.

Sea of ​​Solitude è un gioco innovativo di EA Originals sviluppato dal talentuoso team Jo-Mei Games di Berlino, in Germania. EA Originals aiuta a far luce su alcuni degli studi di gioco più appassionati, indipendenti e di talento in tutto il mondo. Questi giochi provengono da creatori di videogame altamente creativi che amano incantare e ispirare i giocatori. La narrativa autorizzante di Sea of ​​Solitude rende un’esperienza di gioco indimenticabile e un’altra eccitante aggiunta al programma EA Originals.