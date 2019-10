Cranio Creations, nuove uscite autunnali 2019 per i giochi di società

L’estate è finita e si apre una stagione molto ricca per Cranio Creations! Le uscite autunnali, tra produzioni e localizzazioni, sono moltissime e incontreranno i gusti di diverse categorie di giocatori. Lucca Comics & Games sarà la prima occasione per vederli e provarli in anteprima!

Cominciamo con le edizioni Cranio Creations: tre prodotti di cui già si parla molto e di cui siamo molto orgogliosi:

MYSTERY HOUSE – Adventures in a box

Autore: Antonio Tinto

Giocatori: 1-5

Durata: 60 min

Età: 14+

Tu e i tuoi amici entrerete in questa antica casa vittoriana e sarete catapultati in un’avventura incredibile. Sarete in grado di liberarvi e risolvere il mistero?

Questa originale Escape Room 3D di Cranio Creations consiste in una scatola base in cui inserire le carte enigma per formare ogni volta scenari differenti a seconda della storia che state vivendo.

Esplorate gli ambienti e risolvete gli enigmi! Un’app vi guiderà attraverso il gioco e controllerà i progressi della vostra squadra.

Tutte le espansioni future sfrutteranno la scatola base come partenza per il gioco.

Nessuno vi potrà intrappolare!

http://www.craniocreations.it/prodotto/mystery-house-adventure-in-a-box/

MAESTRI DEL RINASCIMENTO

Autori: Simone Luciani, Nestore Mangone

Giocatori: 1-4

Durata: 30-45 min

Età: 14+

Maestri del Rinascimento è un nuovo gioco di carte che ricrea l’atmosfera di Lorenzo il Magnifico con regole semplici e una durata limitata.

Nel tuo turno puoi acquisire una carta sviluppo, prendere risorse dal mercato o attivare carte sviluppo sul tuo tabellone. Ogni carta sviluppo ti consente di trasformare le risorse spostandole dai tuoi depositi limitati allo spazio bancario illimitato; in questo modo puoi accumulare molte risorse per acquisire carte più potenti.

Come in Lorenzo il Magnifico dovrai seguire le richieste dei tuoi leader per avere accesso ai loro poteri.

http://www.craniocreations.it/prodotto/masters-of-renaissance/

BARRAGE

Autori: Simone Luciani, Tommaso Battista

Giocatori: 1-4

Durata: 120 min

Età: 14+

Barrage è un gioco di piazzamento lavoratori basato sulla meccanica del flusso dell’acqua.

I giocatori si sfidano nel controllo energetico di un territorio costruendo maestose dighe, implementandole per accrescere la capacità di raccolta dell’acqua e la conseguente produzione energetica che dovrà poi essere trasportata e utilizzata grazie a turbine e a condotti.

In una distopica belle époque, la rivoluzione industriale ha spinto il consumo di risorse fossili fino al loro completo esaurimento. Lo sviluppo tecnologico sembra oramai segnato, ma una nuova risorsa, pulita e inesauribile, accorre in aiuto dell’umanità: l’energia idroelettrica.

http://www.craniocreations.it/prodotto/barrage/

BARRAGE – THE LEEGHWATER PROJECT

Autori: Simone Luciani, Tommaso Battista

Giocatori: 1-4

Durata: 120 min

Età: 14+

Barrage – The Leeghwater Project introduce una nuova fazione al gioco base: Ellen Vos, dei Paesi Bassi, è pronta a seguire le orme di Jan Leeghwater.

Sfrutta il lavoro esterno e i tuoi edifici, tramite una combinazione di tessere, ognuna con un diverso, potente effetto che può essere attivato dai tuoi ingegneri.

Approfitta di due nuovi ufficiali esecutivi e tre nuove tessere tecnologia avanzate dedicate alla costruzione di edifici personali.

Ancora più energia nelle tue mani!

http://www.craniocreations.it/prodotto/barrage-the-leeghwater-project/

E ora passiamo alle localizzazioni che arriveranno sul mercato italiano. Ce n’è per tutti i gusti!

LETTER JAM

Autore: Ondra Skoupý

Giocatori: 2-6

Durata 45 min

Età: 10+

Dopo il successo di Nome in Codice e Trapwords, arriva il nuovo gioco di parole targato CGE! Letter Jam è un gioco di parole cooperativo dove ogni giocatore lavora con gli altri per la creazione delle parole. I giocatori vedono solo le lettere degli avversari; ad ogni turno cercano, con le lettere che vedono, di far indovinare una parola agli altri giocatori e nel contempo scoprire le lettere nascoste.

Il gruppo vince se tutti i giocatori indovinano le proprie lettere. Divertimento assicurato con questo nuovo party game!

http://www.craniocreations.it/prodotto/letter-jam/

ESCAPE ROOM IL GIOCO: JUMANJI FAMILY EDITION

Autore: N/A

Giocatori: 1-6

Durata: 60 min

Età: 10+

Dopo il successo di Escape Room Il Gioco, arriva questa Family edition con cui divertirsi tutti insieme. Jumanji è tornato e questa volta siete davvero rinchiusi nel gioco. Avrete 60 minuti di tempo per risolvere tutti gli enigmi e sfuggire ad animali selvaggi e alla natura feroce. Riuscite a tornare casa?

Contiene 3 differenti avventure adatte a tutte le età.

http://www.craniocreations.it/prodotto/escape-room-jumanji/

THROUGH THE AGES: NUOVI LEADER E MERAVIGLIE

Autore: Vlaada Chvàtil

Giocatori: 2-4

Durata: 120 min

Età: 14+

Il mitico Through the Ages, capolavoro di civilizzazione di Vlaada Chvàtil, si arricchisce con un’espansione. Vengono aggiunti nuovi leader, nuove meraviglie e nuove carte militari per rendere più vario e appassionante viaggiare attraverso i secoli.

http://www.craniocreations.it/prodotto/through-the-ages-leader-e-meraviglie/