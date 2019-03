Control, svelati i contenuti delle varie edizioni

Il publisher internazionale 505 Games e il celebre studio di sviluppo Remedy Entertainment, Plc. hanno confermato oggi che l’attesissimo videogioco Control sarà disponibile da martedì 27 agosto nelle versioni fisiche e digitali per console PlayStation 4 e Xbox One, e contemporaneamente in versione digitale per PC su Epic Games Store.

Ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole, Control è un videogioco in terza persona di azione e avventura che unisce gli scontri a fuoco, che hanno reso celebri i precedenti titoli di Remedy, con la abilità paranormali.

Un’agenzia segreta newyorkese è stata infiltrata da una terribile minaccia ultraterrena, i giocatori interpreteranno il ruolo di Jesse Faden (Courtney Hope), la nuova direttrice dell’agenzia, che dovrà cercare di riprenderne il controllo. Questa esperienza di gioco in stile sandbox, in cui il gameplay – esaltato dal motore grafico proprietario Northlight – assume un ruolo fondamentale, richiederà al giocatore l’abilità di essere in grado di padroneggiare poteri soprannaturali, equipaggiamenti modificabili e ambienti di gioco reattivi.

Questo nuovo gameplay trailer vi darà un piccolo assaggio di quanto vi aspetta nel misterioso mondo di Control:

I giocatori impazienti di scoprire i misteri dell’enigmatica Oldest House possono prenotare già ora Control. Il pre-order della versione standard del gioco (€59.99) darà diritto a ottenere due oggetti in-game esclusivi: l’Attrezzatura Risposta Tattica per Jesse e il Pacchetto Risorse. Il pre-order della versione standard del gioco per PlayStation 4 darà diritto a ulteriori contenuti esclusivi sbloccabili dal day one: Mod Arma di Servizio Rara, Mod Giocatore Rara, Muta Astrale per Jesse e due temi.

E’ già possibile prenotare ora anche l’esclusiva edizione fisica FuturePak (€69.99) per PlayStation 4 e Xbox One (impreziosita da una confezione in metallo e dalla presenza di art card in edizione limitata) e Digital Deluxe Edition per PlayStation 4 (€79.99), che include tutti i contenuti dell’edizione standard PlayStation 4, la missione extra “Isolamento” e l’esclusiva Attrezzatura di Risposta Urbana per Jesse. Questa edizione include anche i pack di espansione “Fondamenta” e “EMA” (che verranno resi disponibili successivamente al lancio del gioco). Ogni pack sarà caratterizzato dalla presenza di nuove ambientazioni, storie, missioni secondarie e mod. Ulteriori informazioni riguardo ai contenuti pre-order di Control sono disponibili sul sito ufficiale.

Control sarà disponibile dal 27 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 27 agosto.