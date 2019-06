Control, l’attesissimo videogioco action/adventure, si mostra negli screenshot della demo

Control, l’attesissimo nuovo videogioco action/adventure in terza persona di Remedy Entertainment (Max Payne, Quantum Break) sarà disponibile dal 27 agosto 2019 per le piattaforme PC, Playstation 4, Xbox. Nel corso di E3 2019, che si terrà settimana prossima, Remedy mostrerà una demo del gioco.

505 Games, il publisher internazionale di Control, ha diffuso oggi una serie di nuove immagini della demo.

Queste immagini rivelano nuovi misteriosi personaggi, nuovi nemici e ambientazioni inedite di gioco.

Ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole, Control è un videogioco in terza persona di azione e avventura che unisce gli scontri a fuoco, che hanno reso celebri i precedenti titoli di Remedy, con la abilità paranormali.

Un’agenzia segreta newyorkese è stata infiltrata da una terribile minaccia ultraterrena, i giocatori interpreteranno il ruolo di Jesse Faden (Courtney Hope), la nuova direttrice dell’agenzia, che dovrà cercare di riprenderne il controllo. Questa esperienza di gioco in stile sandbox, in cui il gameplay – esaltato dal motore grafico proprietario Northlight – assume un ruolo fondamentale, richiederà al giocatore l’abilità di essere in grado di padroneggiare poteri soprannaturali, equipaggiamenti modificabili e ambienti di gioco reattivi.

Control è prenotabile ora per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One (versioni fisiche e digitali) e per PC (unicamente in versione digitale tramite Epic Game Store). Control è un videogioco PEGI 18.