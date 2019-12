Control: l’aggiornamento Expeditions è ora disponibile gratis

Il publisher internazionale 505 Games e il suo partner Remedy Entertainment, Plc., sviluppatore di videogiochi di fama mondiale hanno reso disponibile un nuovo aggiornamento per il loro titolo action-adventure in terza persona Control.

L’aggiornamento introduce la nuova modalità Expeditions, un’impegnativa esperienza di combattimento perfetta per coloro che hanno già completato la campagna principale. Dopo l’annuncio di questa mattina ai Game Awards di Geoff Keighley, dove Control è stato nominato in ben 8 categorie – inclusa la categoria Game of The Year 2019 – e ha vinto il premio per “Miglior Direzione Artistica”, il pubblico ha potuto vedere il nuovo trailer che mostra un’anteprima di Expeditions e preannuncia anche l’arrivo della prima espansione DLC “The Foundation”, in arrivo il 26 marzo 2020:

L’aggiornamento Expeditions è ora disponibile a tutti i possessori di Control, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Control sfida i giocatori a padroneggiare una combinazione di abilità sovrannaturali, loadout personalizzabili e ambienti mutevoli e distruttibili; tutto questo mentre cercheranno di farsi strada nel misterioso, profondo universo di gioco, elemento che contraddistingue le creazioni di Remedy e per il quale sono conosciuti e tanto amati. Dopo che un’agenzia segreta di New York viene invasa da una minaccia ultraterrena, i giocatori vestiranno i panni di Jesse Faden (interpretata dall’attrice Courtney Hope, candidata per il premio “Miglior Performance” in un videogioco), il nuovo Direttore in carica, alle prese per riprendere il “Controllo” di un mondo unico e in costante mutamento, giustapponendo la nostra realtà e l’inesplicabile.

La nuova modalità Expeditions espande la storia di Jesse, portandola a scoprire nuove zone del mondo di gioco, ognuna con le sue sfide da superare. I giocatori che riusciranno a completare con successo Expeditions saranno ricompensati con Mod rare e formidabili materiali per il crafting, ottenibili unicamente tramite questa modalità, oltre a un nuovo costume per Jesse.

Da oggi, i giocatori che hanno completato la missione della storia principale “Il Custode di Mio Fratello” possono utilizzare il misterioso Jukebox rinchiuso in una stanza nella zona “Esecutivo Centrale” per accedere a Expeditions. Dopo aver ottenuto i Gettoni Jukebox, i giocatori saranno in grado di sentire la canzone che ha il potere di trasportare Jesse in nuove dimensioni.

Il Pluripremiato Control è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One in formato fisico e digitale, o su PC, sull’Epic Game Store, al prezzo di 59.99€.