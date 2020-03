Call of Duty Warzone: il battle royale gratuito di Activision

Nessuno avrebbe mai pensato che con il tempo Activision, rilasciasse un Call of Duty in versione gratuita. Call of Duty: Warzone, è il nuovo battle royale rilasciato in questi giochi che vuole battere l’era di Fortnite e Apex Legends. Una sfida molto grande anche in vista del rilascio della modalità Malloppo. Unisciti insieme ai tuo compagni di gioco per raggiungere il prima possibile 1.000.000 di dollari in denaro.

Questa modalità è un misto tra un frenetico battle royale in puro stile Call of Duty e un ladro saccheggiatore di bottini, da trovare in tutta la vastissima mappa di Verdansk.

Come detto prima vince la prima squadra che raggiunge l’obiettivo di aver guadagnato più soldi reali in assoluto.

Con più di più di sei milioni i giocatori di Call of Duty: Warzone, è ancora bastanza lontano nel posizionarsi in classifica tra i fortunati Fortnite e Apex Legends.