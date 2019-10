Bubble Bobble 4 Friends, in esclusiva per i clienti di Nintendo Switch

L’annuncio di un nuovo titolo di Bubble Bobble 4 Friends, che arriverà esclusivamente su Nintendo Switch, presenterà un’avventura incentrata sull’esperienza cooperativa. È stata confermata solo un’edizione standard, ma recentemente il suo distributore ha rivelato che sarà venduto anche in un’edizione speciale e un’edizione da collezione.

Attraverso il suo account Twitter , ININ Games ha rivelato la Bubble Bobble 4 Friends Special Edition. Questo pacchetto includerà il gioco in formato fisico, 1 poster con grafica ufficiale del gioco, 2 portachiavi e 4 carte con i 2 protagonisti del franchise che i fan conoscono, Bub e Bob, oltre ai nuovi personaggi Peb e Pab. Tutto questo arriverà in una confezione speciale del nuovo titolo.

Ma questo non finisce qui e se sei un fan del franchising sarai interessato a ottenere la Collector’s Edition. Questo pacchetto sarà venduto ad un prezzo di € 89,99 EUR, conterrà articoli che ogni fan nostalgico non vorrà perdere e ci saranno solo 2500 copie. La Bubble Bobble 4 Friends Collector’s Edition sarà rigorosamente limitato e includerà quanto segue:

Il gioco in formato fisico

Scatola da collezione con chiusura magnetica

CD con la colonna sonora e l’opuscolo

Libro con informazioni di franchising

Opuscolo arcade

Scheda istruzioni

Tutto questo verrà impacchettato all’interno di una scatola che simula il contenitore delle schede PCB degli arcade

Nel caso in cui non lo sapessi, questa nuovo gioco includerà nuovi livelli con uno stile 3D, in modo da poter vedere i vecchi personaggi e quelli nuovi come mai prima d’ora. Oltre a questo, includerà il gioco che ha dato il via a tutto, l’originale Bubble Bobble che è arrivato nei cabinati arcade nel 1986.

Bubble Bobble 4 Friends arriverà il 19 novembre in esclusiva per Nintendo Switch, ma solo in Europa e in altri paesi dell’Est. I giocatori dell’America dovranno essere pazienti, poiché il titolo arriverà in questa regione all’inizio del prossimo anno.