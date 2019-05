Brothers: A Tale of Two Sons arriva anche su Nintendo Switch

ADR1FT, il rivoluzionario titolo di esplorazione spaziale in prima persona che ha inaugurato un nuovo genere di gioco (FPX™ – First Person Experience) sviluppato da Three One Zero, arriverà sulla piattaforma di realtà virtuale HTC Vive a maggio 2016 come annunciato dal publisher 505 Games – divisione editoriale del Gruppo Digital Bros.

Giudicato come una delle più attese ed originali esperienze di gioco del 2016, ADR1FT é stato appena rilasciato in digital download per la periferica VR Oculis Rift e PC Steam il 28 di marzo scorso ed è il risultato di un sapiente mix tra l’ultima tecnologia in campo di Realtà Virtuale, un gameplay innovativo ed un comparto narrativo profondo e personale.

ADR1FT sfida il giocatore a sopravvivere a un evento catastrofico, perso nella spettacolare quanto desolata orbita sopra la Terra, tra le macerie e detriti di una stazione spaziale distrutta.

ADR1FT , uno dei migliori titoli disponibili sul mercato per provare la realtà virtuale, permetterà al giocatore di vivere l’intrigante ed emozionante storia del comandante Alex Oshima con un livello immersivo senza precedenti sperimentando quella che Forbes ha definito “Un evocativo e intenso thriller spaziale diverso da tutto ciò che avete giocato finora”

[…] Continua