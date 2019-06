Bigben sarà presente al Milano Rally Show e il Rally di Sardegna con WRC 8

Bigben Italia è orgogliosa di annunciare che WRC 8, ultima iterazione del famoso titolo di corse automobilistiche in arrivo il prossimo settembre, sarà presente con postazioni dedicate durante due importanti manifestazioni rivolte agli appassionati di Rally: il Milano Rally Show e il Rally di Sardegna, unica tappa italiana del campionato mondiale.

Durante il Milano Rally Show, manifestazione giunta alla terza edizione che toccherà in più punti la città di Milano – partendo dallo Stadio San Siro fino al Centro Storico – gli appassionati di Rally potranno godersi eventi e mostre uniche. In mezzo ad auto storiche come la Lancia Delta o la BMW M3, sarà possibile provare con mano WRC 8. Il titolo Bigben sarà presente con ben 10 simulatori, installati e gestiti da Ak Informatica, azienda da sempre impegnata a promuovere il sim racing nelle sue varie forme, nell’area Paddock dello Stadio San Siro, dove gli appassionati avranno la possibilità di provare il gioco in super anteprima.

Ma non finisce qui, perché WRC 8 raddoppia partecipando ad un altro importante evento del weekend: il Rally di Sardegna, che si svolgerà dal 13 al 16 giugno ad Alghero. Ottava tappa del campionato mondiale, questa edizione della corsa oltre alla spettacolarità delle gara e alle sfide che animeranno i piloti, offre anche la possibilità di provare WRC 8, simulazione videoludica su licenza ufficiale del FIA World Rally Championship 2019, in un truck con 10 postazioni di gioco dedicate posto nell’area Paddock.

L’appuntamento è quindi per il weekend del 13-16 giugno, dove a farla da padrone sarà ancora una volta il vero Rally.

WRC 8 sarà disponibile a partire da settembre 2019 per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, e PC.