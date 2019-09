Bethesda, sarà presente al Milan Games Week con il videogioco DOOM Eternal

Bethesda, annuncia ufficialmente la sua presenza in occasione della Milan Games Week 2019 (padiglione 2), l’ormai tradizionale e iconica kermesse italiana che si terrà, in quel di Milano, dal 27 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho.

Un’occasione semplicemente imperdibile che porterà l’ingente community videoludica italiana a interfacciarsi, per la prima volta in assoluto, con uno dei più publisher più noti e illustri del panorama internazionale.

Durante la Milan Games Week 2019 sarà possibile giocare, in anteprima assoluta per l’Italia, a DOOM Eternal sfruttando la piena potenza di 10 postazioni targate ASUS Republic of Gamers per garantire un’esperienza unica. Inoltre, per celebrare il 25esimo anniversario del celebre sparatutto, sarà presente un’area dedicata alle photo opportunities (si potrà indossare l’elmo dell’iconico Doom Slayer e prendere possesso delle sue armi) e al merchandising di DOOM. Infine, potrete incontrare dal vivo alcuni elementi del team community italiano di Bethesda.

Non dimenticarti di iscriverti allo Slayers Club qui: https://slayersclub.bethesda.net/it/.

DOOM Eternal

Sviluppato da id Software, DOOM Eternal è il seguito diretto del pluripremiato bestseller DOOM (2016). Prova la combinazione suprema di velocità e potenza combattendo tra le dimensioni in questo aggressivo sparatutto in prima persona. Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una nuovissima colonna sonora dal ritmo incalzante composta da Mick Gordon, DOOM Eternal ti mette nei panni del DOOM Slayer, con il compito di fare a pezzi demoni vecchi e nuovi con armi potentissime in mondi incredibili e mai visti prima.

Milan Games Week

Milan Games Week (www.milangamesweek.it) è la principale fiera italiana consumer dedicata al videogioco, promossa da AESVI, l’associazione che rappresenza i produttori di videogiochi in Italia in Italy ed è organizzata da Fandango Club, società specializzata nella fgestione di grandi eventi. Nel 2018 Milan Games Week ha stabilito il suo record con 162,000 visitatori (+ 10% vs 2017). La nona edizione si svolgerà dal 27 al 29 settembre 2019 pressoFiera Milano Rho.