Attenzione alla strada il 30 luglio esce FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP

BIGBEN e N-Racing sono liete di annunciare che FIA European Truck Racing Championship, simulazione ufficiale del ETRC sviluppata da KT Engine, sarà disponibile a partire dal 30 luglio per PlayStation4, Xbox One, PC e Nintendo Switch! Per evidenziare l’annuncio, BIGBEN svela oggi un nuovo video gameplay.

In questo video si viene scaraventati nel bel mezzo di una gara di FIA ETRC dove truck da 5 tonnellate si sfidano testa a testa in quattro gare da 45 km. In FIA European Truck Racing Championship, la simulazione è spinta fino al limite, tutto è stato pensato per far vivere intensamente al giocatore le emozioni della gara. Con il clima dinamico, fisica differente per ogni veicolo e gestione manuale dei freni e del raffreddamento, il giocatore vivrà l’esperienza definitiva a bordo di un vero truck.

In FIA European Truck Racing Championship, ci si potrà mettere alla guida di 34 truck ufficiali dei principali marchi, inclusi Volvo, MAN, Freightliner, Western Star e tanti altri! Si potranno inoltre testare le abilità di guida su 8 circuiti del ETRC fedelmente ricreati all’interno del gioco, così come su circuiti iconici come Laguna Seca, il COTA e Fuji Speedway. Tutti i 20 team e i piloti ufficiali del campionato sono inclusi nel gioco.

Con 5 modalità single-player e 5 multi-player, FIA European Truck Racing Championship è una simulazione realistica oltre che un’emozionate nuova opzione per i fan dei racing game.