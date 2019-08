Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout immergersi in nuove location in un rinnovato battle system

KOEI TECMO Europe e GUST Studios hanno svelato nuovi dettagli sul gameplay del titolo di prossima uscita, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Gli aspiranti alchimisti troveranno nel nuovo gioco non solo un rinnovato battle system, ma potranno immergersi anche in nuove location quando inizieranno il loro viaggio con l’adolescente Ryza e al suo gruppo di amici.

Durante la loro avventura, Ryza e il suo party scopriranno nuove location esotiche, comprese quelle create da loro. In Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout i giocatori possono ottenere ampolle speciali, che possono essere combinate con altri oggetti nel sistema di sintesi del gioco per creare nuove location traboccanti di materie prime. A seconda di quali ingredienti vengono utilizzati nel processo di sintesi, l’ambiente può cambiare drasticamente. Per esempio: Plant Essence può creare un’area forestale fantastica; mentre una bomba può creare un pericoloso campo vulcanico traboccante di lava. Una volta creato l’ambiente, una password unica di quattro caratteri viene allegata all’area, che può quindi essere mostrata e condivisa con gli amici o attraverso i social media, consentendo ad altri giocatori di esplorare la stessa area.

All’interno di questi luoghi mozzafiato, tuttavia, ci sono creature e nemici che Ryza e i suoi amici dovranno combattere. Utilizzando un Tactical Battle system in tempo reale, recentemente rinnovato, le battaglie ora progrediranno anche mentre vengono scelte le azioni dei personaggi. In Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, utilizzando skill, attacchi critici o abilità al di fuori del proprio turno attraverso la tecnica della Quick Action, svuota gli Action Point del giocatore. Questi punti sono condivisi tra tutti i membri del gruppo, quindi è estremamente importante usarli strategicamente in battaglia per ottenere il sopravvento. Man mano che l’indicatore AP viene riempito, i giocatori aumenteranno anche il loro Tactics Level. Più alto è il livello di tattica che una squadra ottiene, più potenti sono gli attacchi che possono usare, in modo da eseguire combo speciali.

Durante la battaglia, i membri del gruppo saranno anche in grado di impartire ordini ad altri membri del loro gruppo. Questi ordini permetteranno al giocatore di eseguire azioni specifiche come “eseguire un attacco fisico”. Se l’ordine viene seguito, il personaggio che lo ha dato eseguirà un attacco di follow-up con un’abilità potente – e questa abilità non consuma alcun AP; permettendo ai giocatori di usarli a piacimento per erogare forti colpi e per aiutare a sconfiggere anche il più spietato dei nemici.

KOEI TECMO Europe ha pubblicato un nuovo trailer e nuovi screenshot che si focalizzano sulla grande avventura di Ryza, su tutte le nuove ed emozionanti funzionalità di gioco e sul nuovo battle system che i giocatori potranno utilizzare durante gli scontri.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout sarà disponibile il 1 novembre 2019 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam.