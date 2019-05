Atelier Lulua: The Scion of Arland edizioni limitate e dettagli

Koei Tecmo Europe ha rilasciato oggi una serie di immagini e nuove informazioni sull’imminente titolo di azione tattica Arslan: the Warriors of Legend, che sarà disponibile in tutta Europa il 12 Febbraio 2016 per PlayStation 4 e Xbox One e in contemporanea per PlayStation 3 in versione digitale.

Dal momento che il successo in battaglia sarà in gran parte determinato dalla bravura dei singoli personaggi, Arslan: the Warriors of Legend, include nuovi elementi di gameplay che esalteranno le qualità e l’abilità dei personaggi giocabili in un modo unico ed emozionante! In particolare, i giocatori potranno usare il sistema Weapon Arts per potenziare e personalizzare il proprio arsenale e portarlo ad un livello superiore. […] Continua