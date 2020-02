Ash of Gods: Redemption disponibile su console e PC

Buka Entertainment e Ravenscourt sono felici di annunciare che l’RPG a turni, Ash of Gods: Redemption, é ora disponibile per PlayStation 4, Microsoft Xbox, Nintendo Switch e PC, in versione fisica e digitale.

Ash of Gods è un RPG a turni caratterizzato da uno storytelling in continua evoluzione con rischi che influenzano davvero il gameplay, insieme a una vasta modalità PvP online. Il gioco sarà disponibile nel 2019 per PLAYSTATION 4, Xbox, Nintendo Switch e PC. Il gioco presenta una storia basata sulla complessità e l’ambiguità della scelta morale in cui qualsiasi personaggio del gioco può morire. I benefici momentanei possono costare la vita a un personaggio, mentre alcuni sacrifici possono rendere più facili gli episodi successivi. Ash of Gods: Redemption presenta un mix d’arte meravigliosa, musica lussureggiante, combattimento tattico e una trama potente che si sviluppa attraverso l’interazione dei dialoghi. A seconda delle decisioni del giocatore, ci potranno essere soluzioni differenti.

Caratteristiche Chiave:

Roguelike Storytelling: La storia del gioco è davvero ricca e imprevedibile con 3 personaggi principali, ognuno con un proprio destino, morale e dovere diversi. Una trama davvero non lineare con 7 finali completamente diversi senza una schermata “Game Over” – tutti i personaggi e la maggior parte degli NPC sono mortali, ma la storia andrà avanti anche senza di loro.

Combattimenti a turni: Ash of Gods segue visivamente le tradizioni del suo genere, quindi il sistema di combattimento è stato progettato per arricchire l’esperienza del giocatore così da portarlo a rischiare la vita dei membri del suo team per vincere in battaglia.

Incredibile stile artistico: Il mondo dark e fantasy di Ash of Gods è un posto davvero incredibile con personaggi sorprendenti sia dal punto di vista narrativo che visivo. Le animazioni dei combattimenti sono state create utilizzando la tecnologia rotoscopica in cui gli attori sono stati filmati dal vivo e disegnati per creare animazioni 2D più realistiche.

Soundtrack di Adam Scorupa: Tutti i brani sono stati scritti da Adam Scorupa e Krzysztof Wierzynkiewicz, famosi compositori, noti per il loro lavoro nella serie di The Witcher, Painkiller, Call of Juarez, Eve Online e Iron Harvest. Ogni brano è stato registrato dal vivo da musicisti professionisti, spesso utilizzando strumenti tradizionali che raramente si incontrano nelle registrazioni contemporanee. Tutti i brani saranno disponibili con cover, credits e meta tag completi.