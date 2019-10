Arriva la patch 1.05 per Call of Duty: Modern Warfare

Da diversi anni, titoli come la saga degli sparatutto di COD sono diventati appuntamenti annuali regolari in autunno, questa volta è il turno di Call of Duty: Modern Warfare. Mentre da un lato c’è la felicità degli utenti di poter avere sempre un nuovo gioco ogni anno, dall’altro c’è tuttavia il rischio (che quasi sempre si trasforma in realtà) che questa mini periodicità rovini la qualità finale del prodotto.

Sebbene Call of Duty: Modern Warfare abbia una qualità nettamente superiore alla media degli altri capitoli, soprattutto per la campagna del giocatore singolo, molti utenti hanno riscontrato diversi bug, problemi di input lag o errori generici; in particolare, ci sono quelli che hanno avuto la sfortuna di imbattersi in veri e propri crash di gioco sia sulle due console principali di PS4 e Xbox One che su PC.

Ora, con la nuova patch 1.05 (disponibile per il download su piattaforme specifiche) del peso di circa 2,4 GB su PlayStation 4, 3,02 GB su Xbox One e circa 8 GB su PC, le cose dovrebbero tornare alla normalità.

In effetti, sembra che Infinity Ward aggiorni costantemente il suo titolo per offrire agli utenti un’esperienza di gioco online ottimale, dato che la progettazione di mappe multiplayer o i suddetti problemi tecnici mina il prodotto finale in modo piuttosto scomodo.