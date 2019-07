Annunciata ufficialmente Nintendo Switch Lite, in questo articolo tutti i dettagli

Come già previsto da Gamepare, nell’articolo precedente: “La vera storia del Nintendo 3DS, siamo quasi al termine?“, è arrivato il momento di mandare in pensione il vecchio 3DS e 2DS. Inizia una nuova era per Nintendo, creando così l’ecosistema unico tanto amato. Un ecosistema che permette di giocare e salvare le proprie partite in cloud, e quindi riprendere il gioco su un altra console senza perdere i progressi precedenti. Prima o poi doveva accadere e di seguito vi lasciamo al comunicato ufficiale di Nintendo sul lancio di Nintendo Switch Lite.

In un video mostrato oggi, Nintendo ha svelato Nintendo Switch Lite, una console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch. Nintendo Switch Lite sarà disponibile dal 20 settembre in tre diversi colori: giallo, grigio e turchese. Oltre alla console, sarà possibile acquistare anche un set composto da una custodia e una pellicola protettiva per lo schermo di Nintendo Switch Lite. Il video che mostra le prime immagini di Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch, la top di gamma della famiglia, è arrivata sul mercato a marzo 2017 e offre tre diverse modalità di gioco: la modalità TV, in cui la console viene inserita nella base per Nintendo Switch, la modalità da tavolo, ideale per giocare in modalità cooperativa o competitiva condividendo i controller Joy-Con, e la modalità portatile. La console include controller Joy-Con grigi o rosso neon e blu neon.

Nintendo Switch Lite dispone di comandi integrati ed è più compatta della versione top di gamma Nintendo Switch. Non è dotata dello stand integrato per la modalità da tavolo e, trattandosi di una console portatile, non trasmette l’immagine alla TV. Per questo motivo, la confezione non include una base o un cavo HDMI. Un elenco completo delle differenze tra Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite è disponibile sul sito ufficiale di Nintendo Switch.

Con la nuova console è possibile giocare a tutti i titoli per Nintendo Switch compatibili con la modalità portatile, anche se per alcuni di essi ci saranno delle restrizioni. Sul retro della confezione dei giochi e sul sito ufficiale Nintendo è possibile trovare informazioni su quali funzioni e modalità sono compatibili con i vari giochi.

Oltre ai tre colori già citati, dall’8 novembre Nintendo Switch Lite sarà disponibile nella versione Nintendo Switch Lite edizione speciale Zacian & Zamazenta, con eleganti pulsanti ciano e magenta e illustrazioni dei due nuovi Pokémon leggendari di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. In questi nuovi titoli della serie Pokémon principale, i giocatori partiranno per una nuova avventura nella regione di Galar, dove potranno catturare, far lottare e scambiare Pokémon scoperti di recente e svelare il mistero dei Pokémon leggendari Zacian e Zamazenta. La console Nintendo Switch Lite edizione speciale Zacian & Zamazenta sarà disponibile fino a esaurimento scorte.

I possessori di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite potranno divertirsi insieme con i giochi compatibili, come Super Mario Maker 2, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 e Super Smash Bros. Ultimate, tramite Nintendo Switch Online o in multiplayer locale wireless.

