Annunciata la lineup Xbox dei Games with Gold di dicembre 2019

I giochi di dicembre con Games with Gold sono stati svelati e Xbox conclude l’anno con giochi abbastanza top per un totale di 94 euro.

I videogiochi sono i seguenti:

Insane Robots – Xbox One (1 – 31 dicembre)

Jurassic World Evolution – Xbox One (16 dicembre – 15 gennaio)

Toy Story 3 – Xbox 360 (1 dicembre – 15 dicembre)

Castlevania: Lords of Shadow Mirror of Fate HD – Xbox 360 (16 dicembre – 31 dicembre)

A dicembre su Xbox One, gioca con l’insolito gioco di carte combattente Insane Robots oppure dai vita alla meraviglia e alla maestosità dei dinosauri in Jurassic World Evolution. Su Xbox 360 e Xbox One tramite la compatibilità con le versioni precedenti, libera la tua immaginazione in Toy Story 3, quindi continua la lotta contro Dracula in Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD.

Tutti i giochi saranno disponibili esclusivamente per i membri Xbox Live Gold per un periodo di tempo limitato come parte di Games with Gold.