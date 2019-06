Anche i titoli Square Enix saranno su Stadia partendo proprio dai più celebri

Square Enix è lieta di confermare che TOMB RAIDER, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider e FINAL FANTASY XV saranno disponibili al lancio di Stadia, previsto per Novembre 2019.

TOMB RAIDER esplora le origini di Lara Croft e la sua trasformazione da giovane inesperta a temprata sopravvissuta. Armata solo dell’istinto e della capacità di spingersi oltre i limiti della resistenza umana, Lara deve combattere per scoprire la cupa storia di un’isola dimenticata e sfuggire alla sua stretta mortale.

In Rise of the Tomb Raider, Lara va oltre il ruolo di sopravvissuta e parte per la sua prima spedizione, alla ricerca del segreto dell’immortalità. Durante il viaggio esplorerà un mondo vasto e ostile, combatterà in azioni di guerriglia e scoprirà insidiose tombe.

In Shadow of the Tomb Raider, Lara scopre un magnifico scenario con le tombe più estese nella storia della serie e nuovi, scaltri nemici. Mentre cerca di salvare il mondo da un’apocalisse Maya, Lara finirà per diventare la Tomb Raider che tutti conosciamo.

FINAL FANTASY XV, acclamato gioco di ruolo (GDR), è il capitolo più recente della celebre serie di FINAL FANTASY. Il gioco è ambientato in un mondo al confine tra la fantasia e la realtà e segue le avventure del principe Noctis e dei suoi compagni in un’intensa storia di amicizia, amore e tragedia. Nel loro lungo viaggio scopriranno il destino di Noctis e saranno costretti ad affrontare la minaccia del terribile Impero di Niflheim. Con un cast di personaggi indimenticabili, ambientazioni spettacolari, uno scenario che invita all’esplorazione e combattimenti in tempo reale, FINAL FANTASY XV è un titolo imprescindibile per fan vecchi e nuovi della serie.

“Siamo felici di portare su Stadia l’amata trilogia di Tomb Raider”, ha dichiarato Gary Snethen, Chief Technology Officer di Crystal Dynamics. “È una nuova ed emozionante piattaforma, su cui siamo felici di poter proporre ad un nuovo pubblico la storia delle origini di Lara”.

“Stadia offre nuove opportunità ai nostri team di ricerca e sviluppo, che amano le nuove sfide”, ha commentato Julien Bouvrais, Chief Technology Officer di Eidos-Montréal. “Essere tra i primi a proporre giochi sulla nuova piattaforma ci permette di innovare e dimostra la volontà dello studio di offrire esperienze all’avanguardia a tutti i giocatori”.

“Siamo felici di avere l’opportunità di portare i carismatici personaggi e l’avvincente mondo di FINAL FANTASY XV ad ancora più giocatori tramite Stadia”, ha dichiarato il Brand Manager Shinji Hashimoto. “Il viaggio del principe Noctis è l’avventura perfetta da vivere grazie a Stadia”.

TOMB RAIDER, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider sono già disponibili in tutto il mondo su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows/Steam). FINAL FANTASY XV è già disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows/Steam/Origin).