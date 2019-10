Alla video scoperta delle novità di Trine 4: The Nightmare Prince

Il publisher indie Modus Games ha oggi rilasciato nuove informazioni su Trine 4: The Nightmare Prince, in uscita la prossima settimana. Il trailer presenta le abilità ampliate degli eroi, i nemici ultraterreni e tutte le novità della serie che i giocatori scopriranno l’8 ottobre p.v.

Zoya, la furba ladra di Trine, il coraggioso cavaliere Pontius e il saggio mago Amadeus uniscono le loro abilità per affrontare insieme l’avventura di Trine 4: The Nightmare Prince. Durante il viaggio apprenderanno nuovi trucchi: Zoya aggiungerà frecce alla sua faretra e abilità di levitazione alla sua corda versatile, la lama di Pontius potrà sferrare un attacco elettrizzante e il suo scudo potrà creare repliche oniriche di se stesso, Amadeus imparerà nuovi incantesimi e il teletrasporto-lampeggio. Queste formidabili novità e altre sono mostrate nel trailer di oggi, che vi invitiamo a vedere di seguito:

I giocatori potranno tessere a proprio piacimento la loro avventura in Trine 4: The Nightmare Prince attraverso gli alberi delle abilità di ogni eroe. Gli enigmi del gioco cambieranno a seconda del numero di giocatori presenti nel gruppo; giocate da solo per il controllo totale e passate da un eroe all’altro premendo un tasto, anche se vi trovate a mezz’aria, godevi il design a tre giocatori o divertitevi nel caos della modalità a quattro giocatori presenti nel gioco per la prima volta, dove si potranno scegliere le diverse combinazione di eroi.

Trine 4: The Nightmare Prince sarà disponibile come gioco a sé stante, per un esperienza completa di questo affascinante universo fantasy si potrà scegliere Trine: Ultimate Collection, che include Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, e Trine 3: The Artifacts of Power.